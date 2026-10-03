«Шахеди» можуть отримувати зв'язок прямо у Києві: «Флеш» розкрив головну загрозу

У Києві можуть працювати російські Mesh-ретранслятори, які здатні створювати короткочасний канал зв'язку з ударними безпілотниками типу Shahed. Про це заявив радник із розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

За його версією, такі пристрої можуть використовуватись російською стороною для коригування маршруту безпілотників безпосередньо під час атаки. Бескрестнов припустив, що у столиці може перебувати від одного до трьох подібних ретрансляторів.

При цьому виявити їх, за його словами, дуже складно.

"Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба", — написав він у Facebook.

Радник вважає, що робота таких пристроїв може ускладнювати застосування українських засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, поки що ретранслятори функціонують, повністю перекрити Київ засобами РЕБ може бути неможливо.

Як один з епізодів Бескрестнов згадав удар по будівлі СБУ. Він зазначив, що під час атаки у повітрі, за його аналізом, не було інших безпілотників, які могли б виконувати роль ретрансляторів.

Окремо фахівець звернув увагу на мости Києва. За його словами, для точного ураження конкретної опори або об'єкта на мосту безпілотнику може знадобитися стійкий канал керування безпосередньо перед ударом.

Додаткову загрозу, вважає Бескрестнов, є доступ російських розвідувальних засобів до інформації про розташування української ППО. Він зазначив, що фотографії позицій протиповітряної оборони на столичних мостах регулярно з'являються у російському інформаційному просторі.

При цьому йдеться саме про версію фахівця, а не про офіційно підтверджений факт роботи конкретних російських ретрансляторів у Києві. Бескрестнов повідомив, що українська сторона продовжує вивчати уламки збитих безпілотників. За його словами, інших прихованих засобів зв'язку, які б однозначно пояснювали можливість такого управління, поки не виявлено.

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