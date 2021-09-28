Сейсмолог рассказал, почему в Украине стало больше землетрясений

То, что плиты земной коры в пределах нашего государства часто трясет — это обычное дело. Об этом мало известном сейсмологическом явлении проинформировал журналиста УНИАН ученый, сейсмолог Карпатского региона Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины Сергей Вербицкий.

Специалист рассказал о землетрясениях в Украине (фото из открытых источников)

По словам ученого отдела сейсмичности, то, что происходят землетрясения — это обычное явление. Они по активности тоже различаются, бывают большей и меньшей силы. А происходят они чаще в одних регионах мира, чем в других по той причине, что постоянно находятся в движении плиты земной коры. Они очень активны, землю трясет часто и очень мощно.

Сергей Вербицкий отметил, что земные толчки на территории нашей страны происходят часто и достаточно большой силы. Мы просто это не чувствуем по той причине, что эти сейсмологические явления, хотя и имеют определенную силу мощности, но поверхностные, к примеру, 10 км и более, поэтому расходятся они недалеко.

По словам специалиста научного учреждения геофизики, если это сейсмологическое явление не сильной мощности состоялось в районе, где живет немного людей, и мало сооружений, то этого никто не заметит.

Он привел пример сейсмологической активности региона. Это территория вблизи Новоднестровска на Буковине, где есть разломные зоны. О том, их трясло в очередной раз знают только работники гидростанций, обычные буковинцы об этом и не догадываются.

Представитель Национальной академии наук Украины подытожил, что сильные сейсмологические толчки земной коры в нашей стране имели место в 1977, 1981 годах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину всколыхнул землетрясение магнитудой 4,3 балла.

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