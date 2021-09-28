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Сейсмолог рассказал, почему в Украине стало больше землетрясений

Специалист рассказал о землетрясениях в Украине

сегодня, 18:43
Автор:

Лиля Воробьева

То, что плиты земной коры в пределах нашего государства часто трясет — это обычное дело. Об этом мало известном сейсмологическом явлении проинформировал журналиста УНИАН ученый, сейсмолог Карпатского региона Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины Сергей Вербицкий.

Сейсмолог рассказал, почему в Украине стало больше землетрясений

Специалист рассказал о землетрясениях в Украине (фото из открытых источников)

По словам ученого отдела сейсмичности, то, что происходят землетрясения — это обычное явление. Они по активности тоже различаются, бывают большей и меньшей силы. А происходят они чаще в одних регионах мира, чем в других по той причине, что постоянно находятся в движении плиты земной коры. Они очень активны, землю трясет часто и очень мощно.

Сергей Вербицкий отметил, что земные толчки на территории нашей страны происходят часто и достаточно большой силы. Мы просто это не чувствуем по той причине, что эти сейсмологические явления, хотя и имеют определенную силу мощности, но поверхностные, к примеру, 10 км и более, поэтому  расходятся они недалеко.

По словам специалиста научного учреждения геофизики, если это сейсмологическое явление не сильной мощности состоялось в районе, где живет немного людей, и мало сооружений, то  этого  никто не заметит.

Он привел пример сейсмологической активности региона. Это территория вблизи Новоднестровска на Буковине, где есть разломные зоны. О том, их трясло в очередной раз знают только работники гидростанций, обычные буковинцы об этом и не догадываются.

Представитель Национальной академии наук Украины подытожил, что сильные сейсмологические толчки земной коры в нашей стране имели место в 1977, 1981 годах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину всколыхнул землетрясение магнитудой 4,3 балла.


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Источник: https://www.unian.ua/science/seysmolog-sergiy-verbickiy-ukrajinu-chasto-tryase-i-dobryache-ale-ne-zavzhdi-zemletrus-vidchutniy-novini-lvova-11558992.html
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