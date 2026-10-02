Сеул пошел на обострение с Киевом: Ли Чжэ Мен перешел от возмущений к угрозам

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пригрозил Украине дополнительными мерами, если Киев не признает существование договоренности о конфиденциальности вокруг передачи Сеулу двух северокорейских военных, попавших в плен во время войны против России.

Украина и Южная Корея. Фото: из открытых источников

"Если отказ признать факты и принести публичные извинения продолжится, мы примем дополнительные меры", — написал Ли в соцсети X.

Южнокорейский лидер также выразил сожаление из-за заявлений украинской стороны, которые, по его словам, создают впечатление неизбежности военного столкновения между Северной и Южной Кореей.

Спор возник после того, как Киев публично сообщил о передаче двух северокорейских пленных Южной Корее. Военные КНДР были захвачены украинскими силами в январе 2025 года после участия в боевых действиях на стороне России. Оба выразили желание попасть в Южную Корею.

В Сеуле утверждают, что передача должна была оставаться конфиденциальной из соображений безопасности. Украина, в свою очередь, не признает изложенную южнокорейской стороной версию договоренности. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ситуацию дипломатическим недоразумением и заявил о стремлении урегулировать конфликт.

На фоне обострения остается вопрос о возможных последствиях для украинско-южнокорейских отношений. Южная Корея оказывает Украине гуманитарную и финансовую помощь, а ранее пообещала предоставить дополнительные средства на поддержку страны.

При этом Сеул также заинтересован в сотрудничестве с Киевом из-за информации о военной деятельности КНДР. Поэтому продолжение публичного конфликта может затронуть интересы обеих сторон.

Ситуация развивается на фоне попыток администрации Ли Чжэ Мена снизить напряженность с Пхеньяном. Для Сеула тема северокорейских военных, участвующих в войне против Украины, имеет одновременно дипломатическое, гуманитарное и разведывательное значение.

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