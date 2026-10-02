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Сеул пішов на загострення з Києвом: Лі Чже Мен перейшов від обурень до погроз

Президент Південної Кореї вимагає від України визнати наявність угоди про конфіденційність навколо передачі двох північнокорейських полонених і публічно вибачитися

2 жовтня 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен пригрозив Україні додатковими заходами, якщо Київ не визнає існування домовленості щодо конфіденційності навколо передачі Сеулу двох північнокорейських військових, які потрапили в полон під час війни проти Росії.

Сеул пішов на загострення з Києвом: Лі Чже Мен перейшов від обурень до погроз

Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел

"Якщо відмова визнати факти і принести публічні вибачення продовжиться, ми вживемо додаткових заходів", — написав Лі в соцмережі X.

Південнокорейський лідер також висловив жаль через заяви української сторони, які, за його словами, створюють враження неминучості військового зіткнення між Північною та Південною Кореєю.

Суперечка виникла після того, як Київ публічно повідомив про передачу двох північнокорейських полонених Південній Кореї. Військові КНДР були захоплені українськими силами у січні 2025 року після участі у бойових діях на боці Росії. Обидва виявили бажання потрапити до Південної Кореї.

У Сеулі стверджують, що передача мала залишатися конфіденційною з міркувань безпеки. Україна, своєю чергою, не визнає викладену південнокорейською стороною версію домовленості. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням та заявив про прагнення врегулювати конфлікт.

На тлі загострення залишається питання щодо можливих наслідків для українсько-південнокорейських відносин. Південна Корея надає Україні гуманітарну та фінансову допомогу, а раніше пообіцяла надати додаткові кошти на підтримку країни.

При цьому Сеул також зацікавлений у співпраці з Києвом через інформацію щодо військової діяльності КНДР. Тому продовження громадського конфлікту може торкнутися інтереси обох сторін.

Ситуація розвивається на тлі спроб адміністрації Лі Чже Мена знизити напруженість із Пхеньяном. Для Сеула тема північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України, має одночасно дипломатичне, гуманітарне та розвідувальне значення.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-lee-threatens-action-against-ukraine-over-transfer-north-korean-2026-10-02/
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