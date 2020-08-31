Сергей Сивохо открыл в Киеве выставку о Донецке

В Киеве появилось еще одно необычное место для любителей искусства и не только. На выходных в столице открыли онлайн-галерею "Донбасс ID". Первую экспозицию о Донецке - "Родина" - презентовал лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо.

Открытие галереи решили приурочить ко Дню города Донецка. С идеей создать площадку, которая сделает Донбасс ближе, выступил лично Сергей Сивохо. По его словам, это место должно стать идентификатором и культурным кодом Донбасса. Экс-советник секретаря СНБО считает, что долгие годы образ Донбасса сознательно маргинализировали.

Открытие галереи "Донбасс ID"

"Именно искусство - один из способов разрушить эту стену непонимания, недоразумения и открытой ненависти", - говорит Сивохо.

Первая экспозиция в галерее называется "Родина". Она собрала фотографии старого и современного Донецка, а также фотопортреты жителей Донбасса. Все работы предоставили дончане - Геннадий Черномашенцев, Сергей Офицер, Виктор Черемисин и Евгений Ясенов.

Символично и название выставки. Это слово имеет сакральный смысл и на русском и на украинском языках, говорит лидер Национальной платформы примирения и единства.

"Это виртуальное рукопожатие всей Украине. Мы открыты для любых креативных проектов, с любой стороны линии соприкосновения! Добро пожаловать в нашу галерею: donbassid.com", - призвал он.

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