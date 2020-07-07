Пылилась более века: неизвестную ранее картину Рубенса обнаружили в Лондоне

В Лондоне обнаружили картину нидерландского художника Питера Рубенса "Портрет дамы" XVII века, которая пылилась более века в семейной коллекции как работа помощника живописца. Об этом передает Daily Mail.

Так, портрет женщины в черном плаще приобрели в частную коллекцию лондонского юриста Чарльза Батлера в 1787 году. Картина позже выставлялась в Королевской академии, но считалось, что автор помощник Рубенса, который, возможно, работал под присмотром самого художника. И в 2017 году шедевр был продан за 78 тыс. фунтов стерлингов (около 97 тыс. долларов), но покупатель заподозрил истинное авторство картины. И, как показал анализ Sotheby's, портрет действительно писал Рубенс. Истинное происхождение удалось обнаружить, когда удалили слои грязи и лака.

Теперь картину выставят на аукцион Sotheby's за сумму с 2,5 до 3,5 млн. фунтов стерлингов – около 3,1-4,3 млн долларов. Отметим, что это будет первый крупный аукцион в Лондоне с момента карантина.

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