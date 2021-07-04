Сергей Ребров отреагировал на поражение сборной Украины

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Лиля Воробьева
Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился своим мнением о поражении Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Об этом пишет издание zbirna.com.
Сергей Ребров (фото из открытых источников)
Спортсмен заявил, что проигрыш со счетом 0: 4 — это много.
Тренер отметил, что английская команда на чемпионате Европы не пропустила в свои ворота ни одного гола. Он заявил, что Англия и Италия — главные претенденты на победу.
Кроме этого, он отреагировал на смазанный дебют матча для украинской сборной.
Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одна поражение не сломает нашу страну.
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