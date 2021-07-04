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Сергей Ребров отреагировал на поражение сборной Украины

Сергей Ребров проанализировал игру украинской команды

сегодня, 12:48
Автор:

Лиля Воробьева

Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился своим мнением о поражении Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Об этом пишет издание zbirna.com.

Сергей Ребров отреагировал на поражение сборной Украины

Сергей Ребров (фото из открытых источников)

Спортсмен заявил, что проигрыш со счетом 0: 4 — это много.

"Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, очень хорошо себя проявил на первых минутах таймов. Кто-то из известных в Великобритании написал, что в настоящее время сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен ", — заявил Ребров.

Тренер отметил, что английская команда на чемпионате Европы не пропустила в свои ворота ни одного гола. Он заявил, что Англия и Италия — главные претенденты на победу.

Кроме этого, он отреагировал на смазанный дебют матча для украинской сборной.

"Думаю, это просто сила соперника, который был более агрессивным в решающих эпизодах матча. 2 гола украинская команда пропустила после стандартов, три — после ударов со второго этажа. Здесь англичане оказались гораздо сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя ", — заявил он.

Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одна поражение не сломает нашу страну.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Шевченко отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить, даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме этого, он напомнил, что многие футболисты  национальной сборной не вышли на поле из-за травмы.

 


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Источник: https://zbirna.com/post/sergei-rebrov-na-chempionate-mira-sbornaya-ukrainy-tak-ne-igrala
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