Сельдь и сардины могут навсегда исчезнуть: новое исследование ученых

В мировом океане постепенно теплеет вода. Глобальное потепление наносит безвозвратный след. Человечество может столкнуться с исчезновением всеми любимой рыбы — сардин и сельди. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показывает, что глобальное потепление сильно влияет на размер этих рыб, уменьшает их способность мигрировать в благоприятные условия.

Сельдь, фото с открытых источников

Результаты нового исследования опровергают научную теорию о том, что сокращение численности приведет к увеличению числа видов. Но ученые говорят об обратном — это означает, что многие виды также будут менее способны эволюционировать, чтобы справиться с более высокими температурами, что увеличивает их риск вымирания.

Также обнаружили, что чрезмерный вылов рыбы приводит к уменьшению размера рыб, поэтому новое исследование добавляет к списку проблем, с которыми они сталкиваются в результате действий человека. Исследования проводили по всему миру.

Температура потепления, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, составляет 0,18 °C за десятилетие с 1981 года. Такие темпы потепления заставят рыб уменьшаться в размерах. Это скажется на их способности мигрировать. В итоге это может привести к исчезновению целых видов.

"Это имеет серьезные последствия для всей рыбы и нашей продовольственной безопасности, поскольку многие виды, которые мы едим, могут стать все более редкими или даже исчезнуть в ближайшие десятилетия", — сказано в результатах исследования.

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