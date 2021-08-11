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Плохие новости для человечества: почему на планете уменьшилась насекомых на 75%

Без насекомых пострадает не только все живое, которыми питается, но и люди, оставшись без продуктов

сегодня, 15:05
Автор:

Хмільовська Інна

Известная британская газета The Guardian подняла тему, которая сейчас кажется такой же далекой от наших повседневных забот, как когда-то глобальное потепление, а именно — катастрофическое исчезновение насекомых на планете Земля. Британский биолог Дэйв Гоулсон пишет, что за последние 50 лет количество насекомых уменьшилась на 75% и процесс не прекращается, что повлечет за собой неисправимые последствия.

Плохие новости для человечества: почему на планете уменьшилась насекомых на 75%

Вымирание насекомых, фото с открытых источников

Более того, ученые бьют тревогу о том, что наша планета находится на начальной стадии шестого массового вымирания в своей истории. Если осознать, что насекомые — это самый многочисленный и разнообразный класс среди живого, то эти потери выглядят довольно страшно и влекут за собой глобальные последствия для всей планеты и не в последнюю очередь скажутся именно на Украине.

Если суммировать эти последствия коротко, то все человечество без этих крошечных созданий будет страдать от голода. Жизнь людей может измениться до неузнаваемости и борьбы за выживание в прямом смысле слова.

В Северной Америке исчезают бабочки вида данаида монарх, в Германии — лесные и луговые насекомые, в Британии — шмели и журчалки. Повсеместно снижается численность медоносных пчел.

Известный биолог Эдвард О. Уилсон как-то сказал, если люди внезапно исчезнут, то Земля "восстановится до состояния полного равновесия, в котором находилась 10 тысяч лет назад". Но "если исчезнут насекомые, мир низвергнется в хаос".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", зима превратится в весну, а лето будет как в Египте: уже через 50 лет климат в Украине может существенно измениться.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/25/the-insect-apocalypse-our-world-will-grind-to-a-halt-without-them
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