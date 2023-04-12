Сегодня произошло землетрясение в Карпатах: Что известно

Сейсмологи зарегистрировали первое землетрясение в Ивано-Франковской области в 2023 году. Случилось это 12 апреля в 14:26 вблизи города Яремче, пишут "Комментарии".



Стихийное явление подобралось к Украине: в Карпатах произошло землетрясение

Как рассказывают в Главном центре специального контроля, стихийное явление произошло на глубине 6 километров, а его источник располагался в 10 километрах западнее города Яремче. Однако это землетрясение не было слишком мощным. Его магнитуда достигала всего 2,5 по шкале Рихтера.

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"По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", – подчеркнули специалисты.

Также они уточнили, что подобные землетрясения в Украине, на территории Ивано-Франковской области, регистрировали и раньше. Так, например, последнее землетрясение магнитудой 2,4 было зафиксировано 22 декабря 2022 года. Тогда он всколыхнул Надворнянский район области.

Однако сейсмологи призвали реагировать на толчки земли и оставлять соответствующие сообщения по ссылке. Это в частности поможет им в уточнении энергетических параметров стихийного явления.

"Хотя в Ивано-Франковской области это землетрясение было первым в текущем году, однако в государстве с января уже фиксировали колебания земли. Да, совсем недавно, утром 5 апреля, стихийное явление зафиксировали в соседней области. Его эпицентр находился недалеко от города Мукачево, что в Закарпатской области. Тогда его магнитуда тоже не была существенной – 2,2 по шкале Рихтера. Толчки же ощущались на глубине 3 километров", – говорят сейсмологи.

Как известно из приведенных данных Главного центра специального контроля, землетрясение не несло никакой угрозы для населения.

Землетрясения происходят на всей планете. Их следует ожидать и дальше. Однако Украина находится в менее опасных условиях, чем Турция, где стихийное явление в 2023 году привело к катастрофическим последствиям.

Напомним, "Комментарии" писали, что 21 марта 2023 года около 16 часов по киевскому времени в Азии произошло мощное землетрясение с магнитудой 6,5 балла по шкале Рихтера. Его смогли ощутить около 285 млн человек.