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Седьмая "птичка" приземлилась: Резников раскрыл подробности военной помощи США

Алексей Резников заинтриговал, заявив, что эта помощь США далеко не последняя

сегодня, 15:48
Автор:

Кравцев Сергей
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В международном аэропорту "Борисполь" приземлился седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. Военный груз прибыл в Украину 3 февраля. Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на Twitter-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Седьмая "птичка" приземлилась: Резников раскрыл подробности военной помощи США

Военная помощь США. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Два дня назад на фоне вероятности российского вторжения Вашингтон уже передал Украине военную помощь. Тогда прибыл самолет с 84 тоннами боевых патронов к стрелковому оружию.

Глава Минобороны Алексей Резников лаконично прокомментировал очередной груз от американских партнеров. Он написал у себя в Twitter: "Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе".

По словам Алексея Резникова, в этот раз союзники передали Украине очень необходимые для украинской армии боеприпасы для гранатометов. 

В конце своего сообщения Алексей Резников заинтриговал, отметив, что это очень хорошие новости для Украины, но еще лучше новости в том, что это еще не конец и военная помощь продолжится. США продолжат укреплять украинскую армию, делая ее еще крепче.

Читайте также на портале "Комментарии" – сегодня во время общения с украинскими СМИ министр обороны Алексей Резников заявил, что паника в информационном пространстве понемногу стихает и уже можно твердо заявить, что вероятность эскалации от России на данный момент низкая. Об этом свидетельствуют данные разведки, а также заявления стратегического союзника Украины США, где считают маловероятным вторжение России  в Украину. Резников подчеркнул, что Россия не формирует пока что ударные группировки, что есть первым сигналом о том, что готовится наступление.



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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1489221490549706759/photo/1
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