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Вероятность эскалации от России низкая: Резников назвал причину

Министр обороны ссылается на то, что западные партнеры изменили риторику по вероятности российского вторжения в Украину

сегодня, 14:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава Минобороны Алексей Резников поспешил успокоить общественность, заявив, что ближайшее время ожидать российского вторжения не стоит. Резников сослался на заявление США, которые также перестали называть вероятность российского вторжения неотвратимой. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Минобороны заявил сегодня на брифинге.

Вероятность эскалации от России низкая: Резников назвал причину

Алексей Резников. Фото из открытых источников

Алексей Резников отметил, если сравнить обстановку на украино-российской сегодня и обстановку недельной давности, то каких-то существенных изменений не произошло. Не зафиксировано изменений и на украинско-белорусской границе, куда Россия также перебросила достаточно своей военной техники.

По словам министра, все это дает повод утверждать, что вероятность российского вторжения оценивается, как низкая. К тому же, разведка не зафиксировала формирований Россией ударных группировок, которые всегда есть первым сигналом к тому, что готовится контрнаступление.

Резников также рассказал, что в общей сложности возле украинской границы Россия сосредоточила примерно 115 тысяч военного контингента. При этом министр уточнил, если говорить о данном количестве, то сюда стоит отнести военные формирования, которые расположены вдоль украино-российской границы, в оккупированном Донбассе, аннексированном Крыму и на участке украино-белорусской границы.

Также Алексей Резников обратил внимание на заявление стратегического союзника и партнёра Украины США, где больше не говорят, что российское вторжение является неотвратимым. Министр напомнил слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что российское вторжение больше нельзя называть неизбежным. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KAQwEQElQM4
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