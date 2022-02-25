Сделаем армию сильнее: 1000 гривен с "Дии" можно перевести ВСУ

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Светлана Шкурупий
Если
вы еще не потратили свою "ковидную" тысячу, вы можете отправить ее
украинским военнослужащим, в частности благотворительному фонду МБФ "Вернись
живым". Об этом на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации
Михаил Федоров.
1000 гривен с "Дии" можно перевести ВСУ (фото из открытых источников)
"Деньги
с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии. "Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн
или остаток, который у вас есть на банковской карте
"Поддержки"", — говорится в сообщении.
Чтобы
перечислить деньги на нужны украинской армии, перейдите по ссылке.
Как
сообщает министр, перевести средства можно через карты "Монобанк",
"Приватбанк" и "Альфа-Банк". Остальные банки также в
ближайшее время могут присоединиться к инициативе.
Деньги
можно отправить в благотврительный фонд "Вернись живым" или на
специальный счет Национального банка Украины.
Напомним,
что за сегодняшний день, 25 февраля, армия Российской Федерации понесла рекордные потери (более 1000 человек). В Сухопутных Войсках ВСУ отметили, что
украинские военнослужащие будут защищать свою землю и держать оборону.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Российское вторжение в Украину,
начавшееся 24 февраля, набирает обороты. Враг идет на Киев, неся при этом огромные потери. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к
переговорам с Киевом, но выставил совершенно невыполнимые условия.
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номера телефонов самых нужных, необходимых людей и служб. Чтобы можно было хотя
бы написать им сообщение, если не получится дозвониться.
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