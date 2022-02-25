Сделаем армию сильнее: 1000 гривен с "Дии" можно перевести ВСУ

Если вы еще не потратили свою "ковидную" тысячу, вы можете отправить ее украинским военнослужащим, в частности благотворительному фонду МБФ "Вернись живым". Об этом на своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

1000 гривен с "Дии" можно перевести ВСУ (фото из открытых источников)

"Деньги с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии. "Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте "Поддержки"", — говорится в сообщении.

Чтобы перечислить деньги на нужны украинской армии, перейдите по ссылке.

Как сообщает министр, перевести средства можно через карты "Монобанк", "Приватбанк" и "Альфа-Банк". Остальные банки также в ближайшее время могут присоединиться к инициативе.

Деньги можно отправить в благотврительный фонд "Вернись живым" или на специальный счет Национального банка Украины.

Напомним, что за сегодняшний день, 25 февраля, армия Российской Федерации понесла рекордные потери (более 1000 человек). В Сухопутных Войсках ВСУ отметили, что украинские военнослужащие будут защищать свою землю и держать оборону.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, набирает обороты. Враг идет на Киев, неся при этом огромные потери. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но выставил совершенно невыполнимые условия.

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