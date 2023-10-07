Что не так с закупками ООН – кто на этом может «прикурить»

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Кравцев Сергей
Украинские журналисты "Зеркала недели" выяснили что не столько с закупками Программы развития ООН (ПРООН) и почему не все так прозрачно, казалось бы, в наиболее нетерпеливой к коррупции международной организации.
ООН. Фото: из открытых источников
Речь идет о закупках Программы развития ООН (ПРООН). Это специальное агентство в структуре Организации Объединенных Наций, созданное для оказания помощи развивающимся странам. Оно производит закупки для разных стран, но всегда по очень непрозрачным правилам. Украинцам, уже привыкшим к "Прозорро", это может показаться дикостью, но на сайте ПРООН внешний наблюдатель может увидеть только такие объявления закупок. Из них не понятны точно ни предмет закупки, ни объем, ни приблизительная цена.
Издание отмечает, какие еще были предложения – не сообщают. Максимум, что может появиться в публичном доступе – фирма-победитель и сумма контракта.
"Зеркало недели" отмечает, что оснований к подозрению, что нечисто проводились те или иные закупки в том числе для Украины более чем достаточно.
Журналисты добавляют, хуже всего никто не может никаких претензий выставить ООН, потому что они все делают согласно своим нормам и процедурам. Журналисты отмечают, что деньги хоть и не украинских налогоплательщиков, однако они тратятся, а потому удивительно, что прозрачности в закупках ООН практически нет.
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