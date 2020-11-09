Счета Бигуса и 24 канала арестованы по решению суда – СМИ

В конце прошлой недели якобы были арестованы счета Дениса Бигуса и "24 канала", заявили журналисты издания "Голос. Юа".

По данным издания, арест наложен по причине неисполнения решения суда первой инстанции, которое вступило в законную силу. В сообщении говорится, что, по требованию истца, Денис Бигус и "24 канал" обязаны опровергнуть распространенную ранее неправдивую информацию, а также выплатить компенсацию в размере нескольких десятков тысяч гривен.

О каком истце идет речь — не сообщается. Но "Голос. Юа" пишет, что это может быть один из представителей экс-руководства правоохранительных органов Украины.

Отметим, что накануне народный депутат Александр Дубинский заявил, что Денис Бигус якобы присвоил около трех миллионов гривен, получив их от своих западных спонсоров. Также сообщалось, что Бигус является руководителем и единственным сотрудником 5 компаний, на счета которых в виде грантов на протяжении 2014-2020 гг. были переведены более 74 млн грн.

На основании этой информации, депутаты потребовали от Нацполиции и ОГП проверить факты уклонения Бигусом от уплаты налогов.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд закрыл дело против Труханова.

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