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Высший антикоррупционный суд закрыл дело против Труханова

Мэра Одессы обвиняли в декларировании недостоверной информации

сегодня, 15:57
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 5 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против мэра Одессы Геннадия Труханова. Чиновника обвиняли в декларировании недостоверных данных в 2017 году.

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против Труханова

Фото: 24 канал

Ранее следствием было установлено, что в 2015-2016 годах Труханов не внес в декларацию квартиру, места для парковки, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, элинг, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года городской глава не внес в декларацию имущества на общую сумму 32,5 миллиона гривен, в декларации 2016 года — на 18,81 миллионов гривен. 

"Уголовное производство закрыли из-за того, что 27 октября 2020 Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)", -сказано в сообщении Высшего антикоррупционного суда на официальной странице в Facebook. 

Напомним, что 27 октября Конституционный Суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В НАПК после этого закрыли Реестр электронных деклараций. 


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Источник: https://www.facebook.com/HACCUkraine/
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