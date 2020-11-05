Высший антикоррупционный суд закрыл дело против Труханова

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Елизавета Черных
Сегодня, 5 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против мэра Одессы Геннадия Труханова. Чиновника обвиняли в декларировании недостоверных данных в 2017 году.
Фото: 24 канал
Ранее следствием было установлено, что в 2015-2016 годах Труханов не внес в декларацию квартиру, места для парковки, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, элинг, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года городской глава не внес в декларацию имущества на общую сумму 32,5 миллиона гривен, в декларации 2016 года — на 18,81 миллионов гривен.
Напомним, что 27 октября Конституционный Суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В НАПК после этого закрыли Реестр электронных деклараций.
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