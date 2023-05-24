СБУ задержала одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре

Очередной блоггер, работавший на страну-агрессора, прикрываясь религией, прекратил свою деятельность после операции СБУ. Блогер по заказу Москвы распространял в сети нарративы кремля и организовывал заказные "акции протеста". Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации Единое отечество и участник религиозно-политической организации РПЦ Союз православных братств Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный ресурс СБУ в Facebook.

СБУ задержала защитника русского мира. Фото: сайт СБУ

Как установило следствие, организация провокаций на территории Киево-Печерской лавры в конце марта 2023 — дело рук задержанного правоохранителями блоггера. Фигурант не только занимался тем, что подстрекал людей к протестам, но и открыто заявлял, что именно Украина виновата в развязывании войны.

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Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.

После полномасштабного вторжения он публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства России и оправдывал захват украинских территорий. В ходе обысков по адресу проживания злоумышленника обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Также у него изъята запретная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). По представлению СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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