СБУ советуют перестать кошмарить добробатов, а разобраться с предателями в своих рядах

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Кравцев Сергей
Представители правоохранительных органов, а именно СБУ, начали "кошмарить" добровольческое движение. Следственные действия у защитников намеренно проводят одновременно с обысками у одиозных коррупционеров, чтобы отвлечь внимание общества. Об этом в facebook пишет политолог, блоггер Александр Кочетков.
Александр Кочетков. Фото: Укринформ
Политолог отмечает, 1 февраля СБУ сообщила, что "обезвредила преступную организацию, которая под видом добробатов терроризировала киевлян. Группировку возглавлял криминальный авторитет "Леший"". Обвиняют в рейдерстве и связях с Россией. На самом деле СБУ провела обыск у Дениса Дориченко — соучредителя ДФТГ "Карпатская Сечь" и "Легион Д", побратима киборга Олега Куцина, героически погибшего 19 июня 2022 года в боях за Украину.
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По его мнению, визит СБУ в защитники неслучайно совпал со следственными действиями у известных "общественных аллергенов" — олигарха Игоря Коломойского, эксминистра МВД Арсена Авакова, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара. Так силовики могли отвлекать общественное внимание от "очередного наезда на добровольческое движение". "Карпатская Сечь" и "Легион Д" — очень известные объединения этого движения. Более 300 добровольцев из этих ДФТГ погибли, защищая Украину. "Легиону Д" постоянно оказывает помощь ФК "Динамо".
По мнению Кочеткова, если у СБУ есть законные претензии к каким-либо представителям добробатов, никто не имеет права мешать следствию. В то же время служба не имеет права называть добровольческие формирования "преступными организациями" и этим фактически клеймить всех его военных как преступников.
Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация очень напоминает попытки прежней власти преследовать добровольцев, как это было после оккупации России и части Донбасса.
Читайте на портале "Комментарии" — борьба с коррупцией или показуха: что скрывается за очередью обысков и увольнений в Украине.
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