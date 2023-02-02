СБУ советуют перестать кошмарить добробатов, а разобраться с предателями в своих рядах

Представители правоохранительных органов, а именно СБУ, начали "кошмарить" добровольческое движение. Следственные действия у защитников намеренно проводят одновременно с обысками у одиозных коррупционеров, чтобы отвлечь внимание общества. Об этом в facebook пишет политолог, блоггер Александр Кочетков.

Александр Кочетков. Фото: Укринформ

Политолог отмечает, 1 февраля СБУ сообщила, что "обезвредила преступную организацию, которая под видом добробатов терроризировала киевлян. Группировку возглавлял криминальный авторитет "Леший"". Обвиняют в рейдерстве и связях с Россией. На самом деле СБУ провела обыск у Дениса Дориченко — соучредителя ДФТГ "Карпатская Сечь" и "Легион Д", побратима киборга Олега Куцина, героически погибшего 19 июня 2022 года в боях за Украину.

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"Кроме Дориченко, обыски прошли в домах более 20 его защитников. Многих не было дома – они сейчас сдерживают врага в самых горячих точках фронта. Несколько человек задержаны, среди них боец терробороны с позывным "Леший". "Рассказывают, что именно он вместе с другими бойцами первые две тяжелейшие недели полномасштабного вторжения по просьбе руководства службы держал оборону от оккупантов внутри здания СБУ на Владимирской. Пока большое количество службистов почему-то оказалось на западной Украине", — пишет блогер.

По его мнению, визит СБУ в защитники неслучайно совпал со следственными действиями у известных "общественных аллергенов" — олигарха Игоря Коломойского, эксминистра МВД Арсена Авакова, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара. Так силовики могли отвлекать общественное внимание от "очередного наезда на добровольческое движение". "Карпатская Сечь" и "Легион Д" — очень известные объединения этого движения. Более 300 добровольцев из этих ДФТГ погибли, защищая Украину. "Легиону Д" постоянно оказывает помощь ФК "Динамо".

По мнению Кочеткова, если у СБУ есть законные претензии к каким-либо представителям добробатов, никто не имеет права мешать следствию. В то же время служба не имеет права называть добровольческие формирования "преступными организациями" и этим фактически клеймить всех его военных как преступников.

"Это откровенное неуважение к тем бойцам "Легиона Д", "Карпатской Сечи" и другим формированиям терробороны, ценой жизни сдерживающих захватчиков на Донбассе. Автоматически возникают вопросы: а когда в Украине успели отменить презумпцию невиновности? Не говоря уже о том, что СБУ нужно начинать с собственной очищения и разобраться по закону с теми своими сотрудниками, которые действовали в пользу врага, например, в Харькове и Херсоне", — пишет блоггер.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация очень напоминает попытки прежней власти преследовать добровольцев, как это было после оккупации России и части Донбасса.

"Но сейчас ни победы, ни даже частичного прекращения огня, как в 2015 году, нет. Не рано ли начинаются наезды на добробатское движение?", — говорится в сообщении.

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