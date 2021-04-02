СБУ разоблачила сеть агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ Украины

BTC/USD
59907.78
ETH/USD
2008.77
LTC/USD
206.13
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Службы безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть агитаторов в интернете, которые призывали к захвату власти и изменению границ нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 2 апреля.
СБУ - фото из открытых источников
Такие агитаторы действовали в Запорожье, Одессе, Черниговской и Сумской областях.
В Чернигове местный житель через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению государственной границы Украины. Также он распространял ложную информацию о Вооруженных силах Украины для дискредитации украинских военных, и популяризировал боевиков в ОРДЛО. По данному факту возбуждено дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Еще один агитатор был выявлен в Прилуках. На своей странице он призвал к захвату государственной власти. Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УКУ.
В Конотопе местный житель через запрещенную в Украину соцсеть распространял материалы с призывами к изменению украинских границ и насильственному свержению конституционного строя. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 УКУ. Мужчина распространял на своих страницах в запрещенной соцсети призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Также ведется проверка его причастность к боевикам на Донбассе.
Также СБУ разоблачила администратора группы в соцсетях, который призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения границ государственной границы. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 УКУ.
Как ранее сообщали "Комментарии", СБУ разоблачила ботоферму, которую финансировали из РФ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости