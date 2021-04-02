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СБУ разоблачила сеть агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ Украины

Агитаторы действовали из разных регионов Украины

сегодня, 13:53
Автор:

Лиза Снисар

Службы безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть агитаторов в интернете, которые призывали к захвату власти и изменению границ нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 2 апреля.

СБУ разоблачила сеть агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ Украины

СБУ - фото из открытых источников

Такие агитаторы действовали в Запорожье, Одессе, Черниговской и Сумской областях.

"Правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины", — сообщили в СБУ.

В Чернигове местный житель через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению государственной границы Украины. Также он распространял ложную информацию о Вооруженных силах Украины для дискредитации украинских военных, и популяризировал боевиков в ОРДЛО. По данному факту возбуждено дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Для проведения антиукраинской деятельности злоумышленник администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих "публикаций" агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", — сообщили в СБУ.

Еще один агитатор был выявлен в Прилуках. На своей странице он призвал к захвату государственной власти. Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УКУ.

В Конотопе местный житель через запрещенную в Украину соцсеть распространял материалы с призывами к изменению украинских границ и насильственному свержению конституционного строя. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 УКУ. Мужчина распространял на своих страницах в запрещенной соцсети призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Также ведется проверка его причастность к боевикам на Донбассе.

Также СБУ разоблачила администратора группы в соцсетях, который призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения границ государственной границы. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 УКУ.

Как ранее сообщали "Комментарии", СБУ разоблачила ботоферму, которую финансировали из РФ.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/zaklyky-do-zakhoplennia-vlady-ta-zminy-mezh-derzhavnoho-kordonu-kiberfakhivtsi-sbu-vykryly-merezhu-ahitatoriv
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