Распространяли фейки о вакцине: СБУ разоблачила ботоферму, которую финансировали из РФ

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала сеть ботоферм, которые распространяли ложную информацию о вакцинации в Украине. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы СБУ.

СБУ разоблачила ботоферму которая распространяла фейки о вакцинации в Украине. Фото: niss.gov.ua

Участники ботофермы занимались распространением фейковой информации о вреде и опасности вакцинации. Кроме того, злоумышленники создавали информацию в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".

В СБУ выяснили, что ботоферма финансировалась с территории Российской Федерации.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным специализированным ПО, Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы, и несколько сотен семь карточек.

Ботоферма располагалась на территории Хмельницкого. Четверо жителей города арендовали помещение, где занимались незаконными действиями.

Пока устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 361 УК — несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

Напомним, что на территории Донбасса было замечено новую технику и объекты российских боевиков. Новости Востока и ситуацию на Донбассе можно посмотреть здесь.

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