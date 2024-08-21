logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СБУ предоставила еще один довод, почему запрет УПЦ МП стал верным решением
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ предоставила еще один довод, почему запрет УПЦ МП стал верным решением

По сообщениям СБУ, настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина и ждал прихода россиян в Винницкую область

сегодня, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", работники Служба безопасности Украины сообщили о разоблачении в Винницкой области настоятеля храма Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным следствия, он восхвалял российского диктатора Владимира Путина, оправдывал агрессию против Украины и ожидал прихода РФ в область.

СБУ предоставила еще один довод, почему запрет УПЦ МП стал верным решением

Настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина. Фото: СБУ

Спецслужба отметила, что фигурант – настоятель храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов в Винницкую область.

Правоохранители пишут, что в общении с верующими протоиерей восхвалял диктатора Путина и призывал к поддержке оккупантов, а также через мессенджер Telegram распространял прокремлевские нарративы среди верующих религиозной общины.

СБУ акцентирует, что инициированная ею экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации в Винницкой области.

Во время обысков в жилище фигуранта правоохранители изъяли мобильный телефон и компьютерную технику – отмечается, что их он использовал для распространения пропаганды РФ.

Сановнику сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

По этой статье клирику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также на портале "Комментарии" — митрополит Епифаний отреагировал на запрет РПЦ в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – что изменит закон о запрете УПЦ МП: почему его приняли именно сейчас.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/12695
Теги:

Новости

Все новости