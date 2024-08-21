СБУ предоставила еще один довод, почему запрет УПЦ МП стал верным решением

Как передает портал "Комментарии", работники Служба безопасности Украины сообщили о разоблачении в Винницкой области настоятеля храма Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным следствия, он восхвалял российского диктатора Владимира Путина, оправдывал агрессию против Украины и ожидал прихода РФ в область.

Настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина. Фото: СБУ

Спецслужба отметила, что фигурант – настоятель храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов в Винницкую область.

Правоохранители пишут, что в общении с верующими протоиерей восхвалял диктатора Путина и призывал к поддержке оккупантов, а также через мессенджер Telegram распространял прокремлевские нарративы среди верующих религиозной общины.

СБУ акцентирует, что инициированная ею экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации в Винницкой области.

Во время обысков в жилище фигуранта правоохранители изъяли мобильный телефон и компьютерную технику – отмечается, что их он использовал для распространения пропаганды РФ.

Сановнику сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

По этой статье клирику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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