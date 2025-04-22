Санкций США больше не боятся: у какой страны новый рекорд по объёмах закупки российской нефти

Поставки российской нефти в Индию в апреле достигнут самого высокого уровня за последние два года. Объемы восстанавливаются после перебоев, вызванных санкциями США в отношении энергетической отрасли Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Информагентство отмечает, согласно данным Kpler, в апреле импорт российской нефти в Индию подпрыгнет к 2,15 миллиона баррелей в день, что станет самым большим объемом за месяц с мая 2023 года. Поставки выросли после падения до 14-месячного минимума в феврале.

Торговля нефтью между Россией и Индией возвращается к нормальному уровню по мере восстановления цепочек поставок после санкций США. Данные о поставках за апрель являются предварительными, и некоторые грузы еще могут переместиться в май.

Как отметил ведущий аналитик по нефтепереработке и моделированию в Kpler Сумит Ритоль, российский Urals торгуется с "выгодными скидками" по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока, но рост объемов российской нефтепереработки в ближайшие несколько месяцев может привести к сокращению экспорта в Индию после мая.

По данным Kpler, более десятка грузов направляются в Джамнагар в индийском западном штате Гуджарат, где Reliance Industries Ltd. управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом.

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