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В Украине выступили категорически против мигрантов из Бангладеша, Индии и Африки: будет катастрофа

В Украине считают, что Украина должна учитывать опыт Европы и отказаться от мигрантов

сегодня, 15:30
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Ткачик Олеся

Бывший нардеп Андрей Ильенко подверг критике разговоры во время войны, о том, что Украина должна принять 3 миллиона мигрантов из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока, иначе страна не выживет.

В Украине выступили категорически против мигрантов из Бангладеша, Индии и Африки: будет катастрофа

Украина

При этом политик призвал даже запомнить каждого чиновника, депутата или "эксперта", кто толкает подобные тезисы.

Ильенко заявил, что в западной Европе массовая миграция из тех же регионов мира привела лишь к катастрофе, с которой непонятно что делать.

"Всплеска этнической преступности, религиозного экстремизма, терроризма, появления опасных для коренного населения районов в крупных городах, реальной угрозы потери своей идентичности целыми странами в результате миграции — такого же в мире нет, где вы такое видели! Поэтому и в изуродованной войной Украине этого не будет! За это мы и боремся, за миллионы мигрантов! Другого пути нет!" – отметил Ильенко.

При этом он поинтересовался, почему в Израиле никто никогда не завозил мигрантов неевреев, ведь там людей всегда не хватало, но почему все делалось и делается для того, чтобы в Израиль ехали только евреи.

Впрочем, с ним не согласен журналист Денис Казанский. По его словам, правда в том, что не существует миллионов украинцев, мечтающих приехать в Украину из разных стран мира.

"Существуют миллионы украинцев, желающих уехать. Поэтому Украина будет дальше терять коренное население. А поскольку бизнесу потребуется какая-нибудь рабочая сила, останется только завозить ее из тех стран, откуда она согласится к нам переехать. Какие это страны – догадайтесь сами. Это просто экономика", – отметил Казанский.

В этой ситуации, по его словам, есть только два варианта – либо наша экономика будет расти и тогда нам будут нужны мигранты, либо будем гнить в болоте без всякого экономического роста, и тогда никакие мигранты сюда не поедут.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина погружается в демографический кризис.




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Источник: https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0jZf7b6wNjULyDGS6RvqR6Z4JYX8Z2Zfcs846DTgTwoXWcktC2tH71fA9xGwP9mvLl?locale=ru_RU
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