В Украине выступили категорически против мигрантов из Бангладеша, Индии и Африки: будет катастрофа

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Ткачик Олеся
Бывший нардеп Андрей Ильенко подверг критике разговоры во время войны, о том, что Украина должна принять 3 миллиона мигрантов из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока, иначе страна не выживет.
Украина
При этом политик призвал даже запомнить каждого чиновника, депутата или "эксперта", кто толкает подобные тезисы.
Ильенко заявил, что в западной Европе массовая миграция из тех же регионов мира привела лишь к катастрофе, с которой непонятно что делать.
При этом он поинтересовался, почему в Израиле никто никогда не завозил мигрантов неевреев, ведь там людей всегда не хватало, но почему все делалось и делается для того, чтобы в Израиль ехали только евреи.
Впрочем, с ним не согласен журналист Денис Казанский. По его словам, правда в том, что не существует миллионов украинцев, мечтающих приехать в Украину из разных стран мира.
В этой ситуации, по его словам, есть только два варианта – либо наша экономика будет расти и тогда нам будут нужны мигранты, либо будем гнить в болоте без всякого экономического роста, и тогда никакие мигранты сюда не поедут.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина погружается в демографический кризис.
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