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Индия перешла дорогу России: какой монополии Кремля подходит конец

По информации Reuters, Индия вытесняет Россию с оружейного рынка, отбирая традиционных клиентов

сегодня, 12:09
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Кравцев Сергей

Индия намерена предложить свое оружие странам, которые долгое время ориентировались на сотрудничество в этом вопросе с Россией. Одним из поворотных моментов стало вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года. Об этом пишет Reuters.

Индия перешла дорогу России: какой монополии Кремля подходит конец

Путин и Моди. Фото из открытых источников

В публикации говорится, план премьер-министра Нарендры Моди сделать из Индии глобальную фабрику уже привел к производству недорогих iPhone и фармацевтических препаратов на миллиарды долларов. Теперь Индия будет производить ракеты, вертолеты и линкоры.

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что Индия расширяет возможности государственного Экспортно-импортного банка по предложению долгосрочных и недорогих кредитов клиентам.

Правительство Моди поставило цель нарастить в два раза экспорт вооружений и техники до 6 млрд долларов к 2029 году. Оно надеется, что продажи выйдут за рамки боеприпасов, стрелкового оружия и компонентов оборонного оборудования, которые в настоящее время составляют большую часть его военного экспорта.

Одним из рынков, на которые Индия надеется выйти, является Бразилия, где в январе открылся офис EXIM. По словам источников, Дели ведет переговоры о продаже ракет Akash в Бразилию. Даже несмотря на то, что Индия сталкивается с дефицитом собственных судостроительных мощностей, она также стремится заключить сделку о

Индийская компания Bharat Electronics, которая разрабатывает компоненты для ракетной системы Akash, в этом году открыла маркетинговый офис в Сан-Паулу, сообщили два индийских источника в отрасли.

Дели сосредоточивает свою стратегию экспорта оружия на странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Индия хочет направить не менее 20 новых военных атташе в иностранные посольства к марту 2026 года, сообщили три индийских военных чиновника. Они заявили, что страны, в которых они находятся, включают Алжир, Марокко, Гайану, Танзанию, Аргентину, Эфиопию и Камбоджу, добавив, что Дели считает, что у него есть возможность значительно расширить экспорт оружия этим правительствам.

Как и Индия, многие из этих стран ранее частенько приобретали военную технику сначала у СССР, а затем и у России, которая отличается от стандартов НАТО, принятых многими западными производителями.

Одним из первых примеров успеха стала Армения, куда в прошлом году Индия впервые направила военного атташе. 

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Источник: https://www.reuters.com/world/india/india-offers-cheap-loans-arms-targeting-russias-traditional-customers-2025-04-16/
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