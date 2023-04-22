Санкции работают: еще одна страна отказалась покупать российскую военную технику

Несмотря на то, что Индия пытается поддерживать дружественные отношения с РФ, Нью-Дели все же приостановил закупки военной техники из РФ, но это не окончательное решение Индии. Поставки могут быть возобновлены, как только страны найдут механизм оплаты, который бы не нарушал санкции США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на индийских чиновников.

Индия приостановила закупки оружия у России. Фото: из открытых источников

Как говорится в материале издания, индийские платежи за российское оружие на сумму более 2 млрд долларов "застряли" на год, страна не может оплатить счет в долларах США, поскольку опасается вторичных санкций. В тоже время Россия не поставила Индии 2 батареи систем ПВО С-400.

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Отмечается, что стороны не могут договориться о способах оплаты. Россия не хочет принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. Нью-Дели со своей стороны также не хочет заключать сделку в рублях из-за опасений, что не сможет приобрести достаточное количество российской валюты по справедливому курсу.

По данным издания, правительство Индии предложило Москве использовать рупии, полученные от продажи оружия, для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала, чтобы избежать накопления рупий, однако правительство РФ не считает такое предложение привлекательным.

Одним из возможных решений, отмечает "Bloomberg", могло бы стать использование евро и дирхамов, которые используются для оплаты российской нефти. Однако, отмечает издание, использование этих валют для оплаты вооружений может вызвать реакцию со стороны США и привести к увеличению расходов из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.

Есть еще идея расплатиться за оружие индийскими товарами, отмечает издание. Впрочем, она трудно реализуема, поскольку российский экспорт в Индию значительно превышает импорт из нее.

Отмечается, что отсутствие поставок комплектующих и запасных частей является важной проблемой для Индии, поскольку у нее на вооружении находятся более 250 истребителей Су-30, более 1,2 тыс. танков Т-90 и 7 субмарин российского производства.

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