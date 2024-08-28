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Санкции против Лукойла не помогли: как Россия нашла выход с поставками нефти в Венгрию и Словакию

Поток нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию заменила "Татнефть"

сегодня, 13:14
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Кравцев Сергей

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в пределах нормы, несмотря на украинские санкции против Лукойла. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg". 

Санкции против Лукойла не помогли: как Россия нашла выход с поставками нефти в Венгрию и Словакию

Татнефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, другая российская компания заменила большую часть лукойловских баррелей.

Источник Bloomberg на нефтяном рынке рассказал, что Россия в июле экспортировала 436 000 тонн сырой нефти в Венгрию и примерно 356 000 тонн – в Словакию. Это даже больше, чем в июне (когда нефтеперерабатывающие заводы MOL в этих странах находились на ежегодном обслуживании), и на том же уровне, что и в июле 2023 года.

Лукойл действительно прекратил поставки в июле, но его объемы взяла на себя Татнефть, сказал собеседник.

Татнефть также находится под украинскими санкциями, но они гораздо мягче по сравнению с Лукойлом и касаются только блокирования активов.

Отметим, 17 июля 2024 года стало известно, что санкции Украины заблокировали транзит российской нефти Лукойла в Венгрию и Словакию. Это спровоцировало со стороны этих стран, которые являются важными поставщиками топлива и электроэнергии для Украины, бурную реакцию на грани с шантажом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия будет продолжать блокировать программу финансирования военной помощи Украине на сумму 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, пока Киев не возобновит поставки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ATV Hirado.

Также издание "Комментарии" сообщало – большая страна впервые за многие годы будет покупать российскую нефть.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-27/russia-july-oil-flow-to-hungary-slovakia-normal-amid-lukoil-ban
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