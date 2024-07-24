Большая страна впервые за многие годы будет покупать российскую нефть

Индонезия начнет покупать российскую нефть впервые за 10 лет. Российская нефть будет попадать в страну по механизму ограничения цены, как того требуют санкции ЕС и США, заявили в Индонезии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.



Индонезия будет покупать российскую нефть. Фото из открытых источников

Западные санкции против России, в том числе эмбарго ЕС и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти. Несмотря на то, что Индонезия не присоединилась к санкциям Запада против России, страна долго не покупала российскую нефть – 10 лет.

Однако индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил несколько видов российской нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти. Ожидается, что российская нефть прибудет в Индонезию в период с 15 по 20 сентября.

Компания утверждает, что будет покупать российскую нефть только с соблюдением требований санкций, в частности, ограничение верхнего потолка на цену на российскую нефть. Лимит позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью при условии, что нефть продается по цене менее 60 долларов за баррель.

"Если мы покупаем сырую нефть из России, это будет сделано по механизму ограничения цены", — сказал представитель Pertamina Германсиях Насроен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае одна из азиатских стран закупила рекордное количество нефти в России.

Также "Комментарии" писали об Венгрии, которая заявила об ультиматуме для Украины. Будапешт накладывает очередное вето на военную помощь от ЕС и требует от Киева отменить запрет на транзит российской нефти в Венгрию. В Европе называют такие действия Венгрии постыдными, но механизмов влияния на Будапешт не имеют.