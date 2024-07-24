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Большая страна впервые за многие годы будет покупать российскую нефть

Российская нефть с ограничениями в цене будет продаваться в Индонезию.

сегодня, 08:57
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Slava Kot

Индонезия начнет покупать российскую нефть впервые за 10 лет. Российская нефть будет попадать в страну по механизму ограничения цены, как того требуют санкции ЕС и США, заявили в Индонезии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Большая страна впервые за многие годы будет покупать российскую нефть

Индонезия будет покупать российскую нефть. Фото из открытых источников

Западные санкции против России, в том числе эмбарго ЕС и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти. Несмотря на то, что Индонезия не присоединилась к санкциям Запада против России, страна долго не покупала российскую нефть – 10 лет.

Однако индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил несколько видов российской нефти в свои тендерные списки на покупку сентябрьской сырой нефти. Ожидается, что российская нефть прибудет в Индонезию в период с 15 по 20 сентября.

Компания утверждает, что будет покупать российскую нефть только с соблюдением требований санкций, в частности, ограничение верхнего потолка на цену на российскую нефть. Лимит позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью при условии, что нефть продается по цене менее 60 долларов за баррель.

"Если мы покупаем сырую нефть из России, это будет сделано по механизму ограничения цены", — сказал представитель Pertamina Германсиях Насроен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае одна из азиатских стран закупила рекордное количество нефти в России.

Также "Комментарии" писали об Венгрии, которая заявила об ультиматуме для Украины. Будапешт накладывает очередное вето на военную помощь от ЕС и требует от Киева отменить запрет на транзит российской нефти в Венгрию. В Европе называют такие действия Венгрии постыдными, но механизмов влияния на Будапешт не имеют.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-seeks-russian-oil-first-time-years-sources-say-2024-07-22/
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