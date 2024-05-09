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Санкции ЕС не ко времени: у России появился еще один союзник, не хочет ссориться с Путиным

По информации Reuters, Вьетнам отказался принять посланника ЕС по санкциям перед приездом Путина

сегодня, 13:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство иностранных дел Вьетнама бросило вызов Европейскому Союзу, отложив встречу с высшим должностным лицом ЕС по вопросу российских санкций перед возможным визитом в Ханой президента России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Санкции ЕС не ко времени: у России появился еще один союзник, не хочет ссориться с Путиным

Вьетнам. Фото: из открытых источникков

В материале говорится, специальный посланник по вопросам реализации санкций ЕС Дэвид О'Салливан посетит Юго-Восточную Азию на следующей неделе и планировал встретиться с вьетнамскими официальными лицами 13-14 мая.

Вот только Ханой попросил отложить встречу, "поскольку лидеры были слишком заняты, чтобы встретиться с ним". Об этом сказал один дипломат, непосредственно знакомый с ситуацией. Трое других дипломатов подтвердили перенос визита, причем один заявил, что Вьетнам предложил июль в качестве альтернативной даты.

Двое дипломатов и еще один человек, знакомый с ходом обсуждений, связали задержку с подготовкой к возможному визиту Путина во Вьетнам. Один из источников заявил, что визит российского лидера может быть "испорчен" любыми переговорами с посланником ЕС.

После этого дипломатическая миссия ЕС в Ханое выступила с заявлением, в котором назвала перенос встречи "разочаровывающим" и заявила, что обсуждает новую дату с вьетнамскими властями.

СМИ отмечает, в последние месяцы вьетнамские лидеры неоднократно приглашали Путина во Вьетнам, несмотря на то, что базирующийся в Гааге Международный уголовный суд (МУС) выдал в марте 2023 года ордер на арест российского президента за похищение украинских детей. Вьетнам не является членом МУС.

По сообщениям вьетнамских государственных СМИ, на прошлой неделе посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко заявил, что Путин принял приглашение и что дата визита будет определена после инаугурации его на пятый президентский срок 7 мая.

Вьетнам стремится проводить нейтральную внешнюю политику в отношениях с крупнейшими мировыми державами. Он воздержался от осуждения нападения России на Украину, позиция, которую западные страны считают слишком близкой Кремлю.

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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-delays-meeting-with-eu-sanctions-chief-ahead-possible-putin-visit-2024-05-09/
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