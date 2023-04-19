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Санкции для видимости: Россия покупает западные технологии для оружия на миллионы долларов

Запад ведет переговоры с третьими странами для прекращения импорта в РФ

сегодня, 12:12
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Автор:

Кравцев Сергей

На территорию России продолжают поступать запрещенные западными санкциями технологии. Третьи страны поставили Москве "запрещенки" уже на миллионы долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times". 

Санкции для видимости: Россия покупает западные технологии для оружия на миллионы долларов

Западные технологии. Фото: из открытых источников

Издание пишет, что высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. США и их союзники ведут борьбу за то, чтобы чипы, необходимые для систем вооружения, беспилотников и танков, не попали в руки России. Но лишить Россию доступа к чипам было непросто, и США и Европа не добились явной победы. Хотя возможности России по производству вооружений сократились из-за западных санкций, введенных более года назад, страна все еще получает окольный доступ ко многим электронным компонентам.


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При этом в Белом доме утверждают, что масштабные санкции, которые они ввели в партнерстве с правительствами 38 других стран, нанесли серьезный ущерб военному потенциалу страны-агрессора и увеличили расходы Кремля на закупку необходимых запчастей.

"Я считаю, что мы очень эффективно препятствуем способности России поддерживать и восстанавливать вооруженные силы. Мы понимаем, что это тяжелая, очень тяжелая работа. Они адаптируются. Мы адаптируемся к их адаптации", — отметил курирующий экспортный контроль США в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Алан Эстевес.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/04/18/business/economy/us-russia-chips-sanctions.html?fbclid=IwAR0b0hv1tVh5OIICjl_Ui6MLInwQwmf-gPy8sjhGAGWu6RlHIvfXt-sL7XU
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