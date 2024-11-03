Самый лучший ресторан в мире закрывается: шеф-повар назвал причину

В гастрономическом мире происходит историческое событие — знаменитый ресторан Noma в Копенгагене, неоднократно признававшийся лучшим в мире, закрывается. Его основатель и шеф-повар Рене Редзепи объявил, что в 2025 году Noma прекратит работу в текущем формате.

Шеф-повар Рене Редзепи закрывает Noma. Фото: The New York Times

Открытый в 2003 году, Noma стал знаковым местом для поклонников высокой кухни. Заведение, название которого происходит от датских слов "nordisk" (северный) и "mad" (еда), быстро получило признание благодаря инновационной северной кухне, включающей необычные ингредиенты и оригинальные вкусовые сочетания. Noma получил пять раз титул лучшего ресторана мира (в 2010, 2011, 2012, 2014 и 2021 годах) по версии журнала Restaurant и был отмечен тремя звездами "Мишлен".

В 2023 году шеф-повар Рене Редзепи сообщил о планах трансформировать Noma, а теперь объявил конкретные детали: в начале 2025 года ресторан в нынешнем формате прекратит работу, превратившись в pop-up проект.

По словам Редзепи, цель нового Noma — "жить энергией временных локаций". Ресторан будет открываться ненадолго раз в год в разных странах мира, создавая уникальный гастрономический опыт. Идея pop-up форматов не нова для Редзепи: Noma уже создавала временные локации в Токио, Тулуме и Киото.

Несмотря на закрытие Noma, у посетителей еще есть шанс посетить ресторан в его последнем сезоне, который начнется с января 2025 года. Резервации на финальный период ресторана Noma открылись в ноябре 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий гурман посетил все рестораны с тремя звездами "Мишлен". Он потратил на это целое состояние.

Также "Комментарии" писали, что в Японии отказали в открытии украинского ресторана из-за борща.