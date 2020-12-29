Самый большой мальчик в мире: в России умер парень, попавший в Книгу рекордов Гиннеса

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Мокрик Анастасия
На 21 году жизни перестало биться сердце российского
сумоиста Джамбулата Хатохова, который сумел попасть
в Книгу рекордов Гиннеса. О трагедии в социальной сети сообщил тренер юниорской сборной
России по мас-рестлингу Бетал
Губжев.
ФОТО: Из открытых источников
Причина смерти
парня на данный момент остается неизвестной. Однако сообщается, что у него были
проблемы с почками. В сети поклонники спортсмена предполагают, что он умер из-за своего веса.
Джамбулат попал в
Книгу рекордов Гиннеса еще 17 лет назад, в 2003 году, как самый крупный мальчик
в мире. Когда ему было всего 2 года, его вес уже составлял 34 кг, в 9 лет –
147 кг. Медики с уверенностью говорили, что его скелет больше соответствовал бы
подростку возраста 15 лет.
Когда Хатохову
исполнилось 17, его вес достиг 230 кг. В том же возрасте парень задумался о
том, чтобы привести себя в форму и начать худеть. Способом для этого он
выбрал тренировки. Благодаря им Джамбулат смог уменьшить свой вес до 176 кг. Тренер
помогал парню добиться желаемого результата и буквально следил за каждым его
приемом пищи.
Сегодня страница Джамбулата в Instagram буквально завалена комментариями людей, которые не могут поверить в его смерть. Коллеги парня принесли родным и близким Хатохова свои соболезнования.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер один из самых известных мультипликаторов современности, работавший над такими мультсериалами как "Губка Боб" и "Эй, Арнольд!", а также о том, что в крови умершего создателя "Игры престолов" был обнаружен яд.
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