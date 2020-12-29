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Самый большой мальчик в мире: в России умер парень, попавший в Книгу рекордов Гиннеса

Джамбулат был первым сумоистом Кабардино-Балкарии

сегодня, 10:10
Автор:

Мокрик Анастасия

На 21 году жизни перестало биться сердце российского сумоиста Джамбулата Хатохова, который сумел попасть в Книгу рекордов Гиннеса. О трагедии в социальной сети сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

Самый большой мальчик в мире: в России умер парень, попавший в Книгу рекордов Гиннеса

ФОТО: Из открытых источников

Причина смерти парня на данный момент остается неизвестной. Однако сообщается, что у него были проблемы с почками. В сети поклонники спортсмена предполагают, что он умер из-за своего веса.

Джамбулат попал в Книгу рекордов Гиннеса еще 17 лет назад, в 2003 году, как самый крупный мальчик в мире. Когда ему было всего 2 года, его вес уже составлял 34 кг, в 9 лет – 147 кг. Медики с уверенностью говорили, что его скелет больше соответствовал бы подростку возраста 15 лет.

Когда Хатохову исполнилось 17, его вес достиг 230 кг. В том же возрасте парень задумался о том, чтобы привести себя в форму и начать худеть. Способом для этого он выбрал тренировки. Благодаря им Джамбулат смог уменьшить свой вес до 176 кг. Тренер помогал парню добиться желаемого результата и буквально следил за каждым его приемом пищи.

Сегодня страница Джамбулата в Instagram буквально завалена комментариями людей, которые не могут поверить в его смерть.  Коллеги парня принесли родным и близким Хатохова свои соболезнования. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что умер один из самых известных мультипликаторов современности, работавший над такими мультсериалами как "Губка Боб" и "Эй, Арнольд!", а также о том, что в крови умершего создателя "Игры престолов" был обнаружен яд




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Источник: https://www.stav.kp.ru/daily/1712105/4345887/
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