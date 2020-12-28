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Умер один из самых известных мультипликаторов современности

Так Такер работал над мультфильмами о Губке Бобе и Арнольде

сегодня, 14:54
Автор:

Владимир Лавский

Американский мультипликатор, режиссер и художник раскадровки Так Такер умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Variety.

Умер один из самых известных мультипликаторов современности

Причина смерти не уточняется. Такер работал главным художником раскадровки таких мультсериалов, как "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Эй, Арнольд!". Также он выступил режиссером полнометражного мультфильма "Арнольд!".

Помимо этого Такер принял участие в создании диснеевской "Русалочки", работал над мультсериалами "Да здравствует король Джулиан!", "Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения", "Ох уж эти детки!" и "Симпсоны".

Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный актер, герой фильма "Собачье сердце".


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Источник: https://variety.com/2020/tv/news/tuck-tucker-dead-dies-animator-hey-arnold-spongebob-squarepants-1234875224/
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