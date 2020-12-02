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Главная Новости Общество происшествия Умер известный советский актер, звезда фильма "Собачье сердце"
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Умер известный советский актер, звезда фильма "Собачье сердце"

Сергею Плотникову был 71 год

сегодня, 11:45
Автор:

Владимир Лавский

В среду, 2 декабря, в Москве умер актер Сергей Плотников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Умер известный советский актер, звезда фильма "Собачье сердце"

По данным источника, него был диагностирован коронавирус.

Исполнитель знаменитой роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сегодня Плотников скончался — в возрасте 71 года. Смерть актера нам подтвердили в ГИТИСе, где он трудился руководителем мастерской.

Помимо "Собачьего сердца", Плотников снимался в таких картинах как "Холодное лето 53-го", "Белые ночи", "Гобсек", "Восхождение" и других. 


Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный украинский актер и режиссер. 



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