Умер известный советский актер, звезда фильма "Собачье сердце"

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Владимир Лавский
В среду, 2 декабря, в Москве умер актер Сергей Плотников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, него был диагностирован коронавирус.
Исполнитель знаменитой роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сегодня Плотников скончался — в возрасте 71 года. Смерть актера нам подтвердили в ГИТИСе, где он трудился руководителем мастерской.
Помимо "Собачьего сердца", Плотников снимался в таких картинах как "Холодное лето 53-го", "Белые ночи", "Гобсек", "Восхождение" и других.
Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный украинский актер и режиссер.
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