Умер известный советский актер, звезда фильма "Собачье сердце"

В среду, 2 декабря, в Москве умер актер Сергей Плотников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, него был диагностирован коронавирус.

Исполнитель знаменитой роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" несколько дней находился в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сегодня Плотников скончался — в возрасте 71 года. Смерть актера нам подтвердили в ГИТИСе, где он трудился руководителем мастерской.

Помимо "Собачьего сердца", Плотников снимался в таких картинах как "Холодное лето 53-го", "Белые ночи", "Гобсек", "Восхождение" и других.





Как ранее сообщали "Комментарии", умер известный украинский актер и режиссер.





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