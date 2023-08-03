Самолет Пригожина приземлился в Беларуси: подробности

Как видно из перемещений главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, его никто ни в чем не ограничил и в ссылку в Беларусь после так называемого мятежа не отправил. Зафиксировано, что личный самолет Пригожина уже в шестой раз прилетел Беларусь. Борт приземлился в 8:55 на военном аэродроме Мачулищи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что бизнес-джет "повара Путина" с регистрационным номером RA-02878 прилетел из Санкт-Петербурга. Именно этот BAe 125-800b прилетел в Беларусь в третий раз от времени "мятежа".

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Впрочем, это не основной самолет Пригожина. Еще один джет с номером RA-02795 после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве.

По информации мониторинговой группы, в Мачулищах приземлился еще один бизнес-джет. В 09:20 на аэродроме пошел на посадку еще один частный самолет – Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 рейсом из Шереметьево.

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Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко разродился чередой очередных резонансных заявлений. Среди прочего – обвинил США и Британию чуть ли не в разрушении Европы. Кроме того, начал бряцать ядерным оружием, якобы уже переданным РФ и рассредоточенным по территории РБ. А еще заявил, что якобы пошутил, когда ранее говорил, будто перебазировавшиеся в Беларусь вагнеровцы хотят совершить "экскурсию" на территорию Польши. Между тем, белорусские вертолеты на днях нарушили воздушное пространство Польши. И в целом ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границе явно накалилась после перебазирования вагнеровцев в Беларусь. О чем говорят последние заявления Лукашенко, а также реакция Запада на проделки белорусской армии и вагнеровцев, за которыми, похоже, просматривается тень Кремля? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



