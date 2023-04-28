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Самая старая в мире газета прекратит свое существование

Одна из самых старых газет мира Wiener Zeitung перестанет печатать ежедневные выпуски и превратится в интернет-ресурс.

28 апреля 2023, 18:00
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Автор:

Slava Kot

После смены австрийских законов одна из старейших газет мира Wiener Zeitung перестанет издавать ежедневные бумажные тиражи и станет интернет-ресурсом. Этот шаг происходит, несмотря на протесты персонала газеты и ее читателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Самая старая в мире газета прекратит свое существование

Старейшая в мире газета Wiener Zeitung прекратит ежедневный выпуск. Фото из открытых источников

Печатное издание австрийской газеты Wiener Zeitung выходило с 1703 года. За свою 320-летнюю историю газета сообщала о жизни молодого Моцарта, отречении последнего императора Габсбургов и другие новости для нескольких десятков поколений. В 1857 году газета была национализирована императором Австрии Францем Иосифом и стала официальным вестником страны.


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Теперь австрийское правительство приняло решение, которое упраздняет нынешнюю форму ежедневного бумажного издания и переводит его в онлайн режим. Правительство утверждает, что такое решение отвечает европейской директиве о централизации и публикации официальной информации в Интернете. На основе Wiener Zeitung создадут интернет-службу, пресс-агентство и учебный центр для журналистов. Газета, возможно, будет выходить в бумажном варианте несколько раз в год, если будет достаточное государственное финансирование.

Однако такое решение правительства критикуют сотрудники издания, часть которых может быть уволена в будущем. Работники газеты и ее читатели вышли на улицы, чтобы показать сопротивление таким действиям правительства страны.

"Некоторые опасаются, что правительство просто хочет сохранить бренд Wiener Zeitung с его 320-летней историей, тогда как никто не знает, как будет выглядеть будущее издание — будет ли оно все еще серьезной журналистикой", — отметил заместитель главного редактора Матиас Зиглер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" понесла значительные убытки за 2022 год.

Также "Комментарии" писали о неопубликованном отчете, критикующем анализ Amnesty International, обвинившей украинские войска.



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Источник: https://www.dw.com/en/austria-worlds-oldest-newspaper-to-cease-print-publication/a-65451245
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