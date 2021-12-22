Самая холодная ночь: когда и где в Украине будут сильные морозы

На этой неделе в нашей стране будет морозно и холодно. Украинские синоптики прогнозируют, что столбик термометра будет резко минусовать и будет показывать -18 градусов мороза. Это произойдет ночью со среды на четверг 23 декабря. Об этом информирует специалист Укргидрометцентра Александра Хала, информирует "РБК-Украина".

По ее словам, эта ночь на четверг будет холодной. Она будет морозной, ведь когда ясное небо, то соответствующий уровень охлаждения приземного слоя будет больше. В частности, в столице в ночные часы мороз составит -14 градусов.

Также Александра Хала прогнозирует еще более минусовые температуры на некоторых территориях нашей страны. Местами можно ожидать до -18 градусов декабрьского мороза. Такие суровые морозы придут на территории северо-востока, Харьковской и Сумской областей.

Еще один украинский регион, где мороз может быть очень сильным – украинские Карпаты.

Синоптик говорит, что температурные показатели упадут еще ниже. Минувшей ночью в Карпатских горах было очень морозно, синоптики зафиксировали там очень низкие минусовые температуры – 22-26 градусов ниже нуля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик рассказала, когда Украину покинут морозы. Декабрьские морозы будут свирепствовать в нашей стране до 24 декабря, а уже на выходные — 25-26 декабря будем "плюсы" на улице, которые будут сопровождаться дождями или мокрым снегом. По словам Диденко, морозный арктический циклон будет гостить на территории нашей страны до конца недели, затем морозы пойдут, температура повысится уже до плюсов, на выходные у нас будет оттепель и небольшая плюсовая температура, которая будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега или дождя.

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