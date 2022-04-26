Самая большая в истории Украины взятка пошла на нужды украинской армии

Самая большая за время существования нашей страны взятка, с помощью которой пытались купить руководителей НАБУ и САП, уже перечислена для нужд обороноспособности Украины. Об этом сообщили представители пресс-службы Национального антикоррупционного бюро.

Деньги передали на нужды ВСУ (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, в Высшем антикоррупционном суде сняли арест с денег, которые проходят по уголовному производству, где обвиняемыми выступают лица, имевшие преступное намерение подкупить руководителей антикоррупционного бюро и прокуратуры. Теперь эти средства будут использованы для нужд украинской армии.

"Такое решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. Благодаря этому 6 млн долларов США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислили на нужды обороноспособности государства", — отмечено в информации ведомства.

Важно, что это самая большая за время существования нашей страны взятка. В частности, три чиновника, среди которых сотрудник одного из управлений налоговой, были разоблачены при попытке купить руководителей антикоррупционных органов летом прошлого года.

"Услуга" по закрытию уголовного дела была оценена в пять млн долларов, еще один млн экс-чиновник ГУ ГНС решил положить себе в карман.

"Эти все лица, а также инициатор подкупа привлечены к ответственности. Расследование закончили, дела по их обвинению слушаются в ВАКС", — подытожили представители Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что некоторые мужчины на границе предлагают по $1000 взятки , чтобы уехать из Украины. Только за сутки, 1 марта, украинские пограничники остановили 16 мужчин, которые незаконно намеревались покинуть Украину, попытавшись подкупить правоохранителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!