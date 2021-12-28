С ноября продажи выросли на 178%: эксперты назвали самый дефицитный товар

Украинцы начинают учиться жить без пластика. Именно поэтому для многих будет удивительно, но самым популярным товаром конца 2021 года по статистике считают эко-сумки и другие альтернативные замены пластиковым пакетам. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Сегодня" рассказали специалисты площадки авторских товаров.

В Украине вырос спрос на эко-сумки. Фото: REUTERS

Как только в Украине на законодательном уровне вступил в силу запрет пластиковых пакетов и начало действовать ограничение их использования в супермаркетах и магазинах, так сразу же начали приобретать популярности сумки, которые сделаны не из пластика.

Специалисты рассказывают, что в сети очень популярными стали тканевые мешочки, многие вспомнили сразу об авоське, которая была очень популярна в СССР. Начиная с ноября 2021 года продажи таких товаров взлетели просто молниеносно, они выросли почти на 180%. У экспертов есть свое объяснение такого стремительного роста подобных товаров. О запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов многие слышали и раньше, но не думали, что в один момент этом может произойти в Украине. Теперь вот многие свыкаются с новой реальностью.

Эксперты отмечает, интерес к эко-сумкам украинцы начали проявлять еще летом 2021-го, но все же активный интерес образовался после вступления в силу закона.

Читайте также на портале "Комментарии" — 10 декабря на законодательном уровне начал действовать запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов. Те супермаркеты и магазины, которые откажутся выполнять норму законы вынуждены будут оплатить штраф.





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