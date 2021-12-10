С сегодняшнего дня в супермаркетах вступил запрет на бесплатные пакеты

С 10 декабря 2021 года украинцам придется заплатить за пластиковые пакеты в супермаркете. В торговых сетях должны быть изъяты все пластиковые пакеты для бесплатного пользования. Нововведение пока не значит, что в супермаркетах не будет пластиковых пакетов, просто они теперь будут стоит минимум 2 гривны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на текст закона (проект 2051-1).

Пластиковые пакеты. Фото: Хвиля

Согласно закона правительство намерено зафиксировать следующие расценки на пакеты: 2,00 гривны – без ручек; 2,50 гривны — без ручек (с боковыми складками); 3,00 гривны – с ручками (с боковыми складками).

Те торговые сети, которые не будут выполнять норму закона, вынуждены будут оплатить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен. Если же контролирующие органы повторно зафиксируют правонарушение, то раскошелиться придется уже на более существенную сумму. Заплатить придется от 3400 до 8500 гривен.

В документе прописано, что пока что не будет распространяться запрет на биоразлагаемые пластиковые пакеты и пакеты, которые сделаны из очень тонкого материала. В них в основном запаковывают рыбу, мясо, крупы. Как первичная упаковка они будут на полках магазинов до 1 января 2023 года.

Тонкие и сверхтонкие пакеты должны исчезнуть из магазинов до 10 марта 2022 года.

Если говорить о том, что может прийти на смену пластиковым пакетам, но это, в первую очередь, многоразовые пакеты-сетки. В них удобно переносить продукты, овощи, фрукты. Естественно будут использоваться бумажные пакеты, но к повторному использованию они непригодны.

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