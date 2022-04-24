"С нами – правда, люди и Господь": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Сегодня, 24 апреля,
православные отмечают Пасху — один из самых больших религиозных праздников.
Глава нашего государства Владимир Зеленский поздравил украинцев, которые ровно
2 месяца продолжают бороться за свою независимость и свободу с российскими
оккупантами, и высказался о предстоящей победе.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (фото из открытых источников)
Президент Украины
обратился к народу из Софийского собора и отметил, что сегодня украинцы просят
у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта — это еще один
Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир.
" Мы
преодолеваем темные времена. И в этот светлый день я и большинство из нас – не
в светлых одеждах. Но мы боремся на светлую идею. На светлой стороне. И на
нашей стороне – правда, люди, Господь и высшее небесное сияние", — сказал
Зеленский.
Глава государства
отметил, что в этом году в Украину пришла совсем не весна, сейчас наш народ
переживает очень сложные времена, и нуждается в защите Высших сил, потому что наша
страна ни на кого не нападала, не уничтожала другие народы и не захватывала
чужие земли, как это делают сейчас российские войска.
"Дорогие
украинцы. В прошлом году мы встречали Пасху дома из-за пандемии. В этом году мы
снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли. Из-за другого вируса.
Из-за чумы под названием война. И прошлогоднюю, и нынешнюю угрозу объединяет
одно — ничто не сможет преодолеть Украину. Большой праздник дает нам веру в то,
что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит
непременно победит Украина", — отметил глава государства.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, как поздравить родных и друзей с праздником
Пасхи.
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