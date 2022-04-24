"С нами – правда, люди и Господь": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)



















Сегодня, 24 апреля, православные отмечают Пасху — один из самых больших религиозных праздников. Глава нашего государства Владимир Зеленский поздравил украинцев, которые ровно 2 месяца продолжают бороться за свою независимость и свободу с российскими оккупантами, и высказался о предстоящей победе.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (фото из открытых источников)

Президент Украины обратился к народу из Софийского собора и отметил, что сегодня украинцы просят у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта — это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир.

" Мы преодолеваем темные времена. И в этот светлый день я и большинство из нас – не в светлых одеждах. Но мы боремся на светлую идею. На светлой стороне. И на нашей стороне – правда, люди, Господь и высшее небесное сияние", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в этом году в Украину пришла совсем не весна, сейчас наш народ переживает очень сложные времена, и нуждается в защите Высших сил, потому что наша страна ни на кого не нападала, не уничтожала другие народы и не захватывала чужие земли, как это делают сейчас российские войска.

"Дорогие украинцы. В прошлом году мы встречали Пасху дома из-за пандемии. В этом году мы снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли. Из-за другого вируса. Из-за чумы под названием война. И прошлогоднюю, и нынешнюю угрозу объединяет одно — ничто не сможет преодолеть Украину. Большой праздник дает нам веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит непременно победит Украина", — отметил глава государства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как поздравить родных и друзей с праздником Пасхи.

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