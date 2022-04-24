Пасха 2022: красивые поздравления с праздником в стихах и прозе

Сегодня, 24 апреля, православные христиане празднуют великий церковный праздник — Пасха, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Это центральное событие всей библейской истории. Наше издание собрало по этому поводу красивые поздравления, чтобы вы могли поздравить своих родных и друзей.

Пасха 2022: красивые поздравления с праздником (фото из открытых источников)

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Христос воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю в Ваш дом добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надёжные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла Вам теплоту и радость в сердце. Пусть Господь дарует Вам свою любовь и крепкую веру в душе. С праздником!

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С прекрасным праздником Святой Пасхи Вас! Желаю добра, света и мира! Пусть ваши мысли и действия будут только с хорошим умыслом и во благо! Пусть окружают Вас только добрые и светлые люди! Пусть дом будет полная чаша, где живёт только любовь, спокойствие и забота! Здоровья Вам и вашим близким!

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Христос Воскрес! Пусть в сердце царит только свет; в доме – уют и благополучие; у близких – крепкое здоровье и радость в душе. Мира нам и светлого будущего!

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С Пасхой светлой поздравляю!

Говорю: Христос воскрес.

Вам сегодня я желаю

Много радостных чудес.



Сбереги вас Бог от горя,

От болезней, прочих бед.

Вам желаю счастья море,

Долгих, славных жизни лет!

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С доброй Пасхой поздравляю

Вам добра, любви желаю,

Счастья и уюта в доме

Радости в большом объеме.



Пусть ангел вас от бед хранит

От злых людей пусть защитит,

Вам желаю я чудес

И скажу: "Христос Воскрес!"

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Христос Воскрес!

Сегодня праздник,

От земли и до небес,

Сегодня всем добра желают

И несомненно ждут чудес!

В день Пасхи светлой,

Пусть не будет зла,

Чтоб править в мире,

Лишь доброта могла!

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Светлая Пасха, Христа воскресенье,

Избавит нас всех от беды и сомнений,

Подарит всем людям надежду на счастье,

Покинут нас горести, зло и напасти!



Пусть в этот лучистый и светлый денек

В душе воспылает добра огонек,

Ведет он пусть Вас по пути к искупленью,

Пусть следуют с вами любовь и везенье!

***

С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем!

Здоровья крепкого и радости желаем,

Любви и счастья, мира и добра,

Пусть вера освещает души и сердца.

И пусть летят слова до самых, до небес:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что митрополит Эпифаний дал советы верующим относительно празднования Пасхи.

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