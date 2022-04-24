Пасха 2022: красивые поздравления с праздником в стихах и прозе

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Светлана Шкурупий
Сегодня,
24 апреля, православные христиане празднуют великий церковный праздник — Пасха,
который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Это центральное событие
всей библейской истории. Наше издание собрало по этому поводу красивые
поздравления, чтобы вы могли поздравить своих родных и друзей.
Пасха 2022: красивые поздравления с праздником (фото из открытых источников)
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Христос воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю в Ваш дом добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надёжные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла Вам теплоту и радость в сердце. Пусть Господь дарует Вам свою любовь и крепкую веру в душе. С праздником!
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С прекрасным праздником Святой Пасхи Вас! Желаю добра, света и мира! Пусть ваши мысли и действия будут только с хорошим умыслом и во благо! Пусть окружают Вас только добрые и светлые люди! Пусть дом будет полная чаша, где живёт только любовь, спокойствие и забота! Здоровья Вам и вашим близким!
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Христос Воскрес! Пусть в сердце царит только свет; в доме – уют и благополучие; у близких – крепкое здоровье и радость в душе. Мира нам и светлого будущего!
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С Пасхой
светлой поздравляю!
Говорю: Христос воскрес.
Вам сегодня я желаю
Много радостных чудес.
Сбереги вас Бог от горя,
От болезней, прочих бед.
Вам желаю счастья море,
Долгих, славных жизни лет!
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С доброй
Пасхой поздравляю
Вам добра, любви желаю,
Счастья и уюта в доме
Радости в большом объеме.
Пусть ангел вас от бед хранит
От злых людей пусть защитит,
Вам желаю я чудес
И скажу: "Христос Воскрес!"
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Христос
Воскрес!
Сегодня праздник,
От земли и до небес,
Сегодня всем добра желают
И несомненно ждут чудес!
В день Пасхи светлой,
Пусть не будет зла,
Чтоб править в мире,
Лишь доброта могла!
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Светлая
Пасха, Христа воскресенье,
Избавит нас всех от беды и сомнений,
Подарит всем людям надежду на счастье,
Покинут нас горести, зло и напасти!
Пусть в этот лучистый и светлый денек
В душе воспылает добра огонек,
Ведет он пусть Вас по пути к искупленью,
Пусть следуют с вами любовь и везенье!
***
С днем светлой Пасхи вас сердечно
поздравляем!
Здоровья крепкого и радости
желаем,
Любви и счастья, мира и добра,
Пусть вера освещает души и
сердца.
И пусть летят слова до самых, до
небес:
Христос воскрес! Воистину
воскрес!
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что митрополит Эпифаний дал советы верующим относительно празднования Пасхи.
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