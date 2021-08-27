С каналом «НАШ» все решено: Ольга Герасимьюк назвала причину закрытия СМИ

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Кравцев Сергей
Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольга Герасимьюк считает, что есть все основания для того, чтобы телеканал "НАШ" оказался в числе запрещенных для трансляции на территории Украины и был лишен лицензии. Причина – "скабеевщина" на телеканале. Как передает издание "Комментарии", об этом Ольга Герасимьюк заявила в комментарии "Укринформу".
Ольга Герасимьюк. Фото: 24 канал
Ольга Герасимьюк отметила, что она как человек пытается давать отпор любым проявлениям "скабеевщины" всеми возможными способами. Также журналист отметила, что она лично не может понять тех своих коллег, которые трудятся на телеканале "НАШ" и таким способом пытаются заработать себе на хлеб.
Председатель Нацсовета отметила, нельзя опускаться до того, чтобы нарушать нормы и законы в погоне за рейтингами. Ведь можно иметь хороший рейтинг, большую зрительскую аудиторию, не нарушая законы и правила. Поэтому, скорее всего, вскоре каналу "НАШ" придется присоединиться к числу каналов "112 Украина", "News One", "ZiK", которые попали под санкции СНБО и их трансляция была прекращена.
Читайте также на портале "Комментарии" - впервые 19 августа появилась информация, что представители Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания готовятся в суде отстаивать прошение на отзыв лицензии у канала "НАШ". Причина закрытия канала – один из майских выпусков очередной авторской телепрограммы, где гостем прямого эфира стал экс-глава "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко, известный своими резкими высказываниями о действующей власти и восхвалениями советского прошлого.
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Обсуждения
Новости
Taras
сегодня, 15:49
Все каналы должны быть едины в одном: Украина, украинские культурные ценности и ее суверенитет - это святое. А о разных путях экономического развития страны, о социальных вопросах можете спорить, не просыхая. Канал НАШ часто ставит под сомнение именно то, что является святым для украинцев.
сергей
сегодня, 15:46
Она сама и есть скобеевщина!
Справедливость
сегодня, 15:44
Давно пора закрыть этот гнидник.
Puzzled
сегодня, 15:44
ЭТО свобода слова?! Ну-ну. Во все исторические времена это носило несколько другое название:(
Олег
сегодня, 15:34
андрей, А оказалось, что здохла твоя мамочка
Лаврентий
сегодня, 15:34
Ольга, Канал при том, что специально приглашаются заведомо активные враги страны (не побоюсь назвать их так при всей моей лояльности к иномыслию!), но такой ядовитой злобы и патологической ненависти к нашей стране, что просто больно и обидно за "простых роботяг" с Каналов "1 1" и "Наш"!
Идиот Большой Украины.
сегодня, 15:34
Когда это 3,14...да успокоится, неужели она ПУП Земли или Украины?????????
Дмитрий
сегодня, 15:34
Надо запретить телевидение и радиовещание, будем как в Афганистане
Я
сегодня, 15:30
Суда еще не было, а она уже высказалась что все решено... Показательно.
ALia
сегодня, 15:28
Правильно!
Лаврентий
сегодня, 15:22
Удивительно правильное решение! Регулярно ради интереса и сравнения трансляции информации, просматриваю по очереди все телеканалы и каждый раз наблюдаю следующее: Очень умело и хитро маскируются под нормальных (адекватных) граждан Украины и даже мягко позволяют себе критиковать РФ. Но действуют из-под тишка! Внезапно выдают такую информацию и ядовитые высказывания , что просто "вянут" уши, при всей лояльности к иномыслию! Обидно и удивительно за такую псевдоукраинскую команду!
Харя Кришны
сегодня, 15:21
Как насчет путинщины на Банковой и геббельсовщины на нацистком тв?
Ольга
сегодня, 15:21
А почему канал должен нести ответственность за высказывания гостей? Скабеева тут вообще не в тему - она ЛИЧНО разносит лжеинформацию. А если Симоненко или Лукаш высказывают провокационные взгляды - то надо ИХ наказывать, а при чём тут канал?
ер
сегодня, 15:21
било б супер -давно пора
валентин
сегодня, 15:18
и поделом им
андрей
сегодня, 15:14
А я думаю где эта тварюка герасим делась? А она чмошница рулит в какой то раде! А я думал уже здохла!
Алекс
сегодня, 15:11
Симоняку на гиляку!