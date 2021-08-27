С каналом «НАШ» все решено: Ольга Герасимьюк назвала причину закрытия СМИ

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольга Герасимьюк считает, что есть все основания для того, чтобы телеканал "НАШ" оказался в числе запрещенных для трансляции на территории Украины и был лишен лицензии. Причина – "скабеевщина" на телеканале. Как передает издание "Комментарии", об этом Ольга Герасимьюк заявила в комментарии "Укринформу".

Ольга Герасимьюк. Фото: 24 канал

Ольга Герасимьюк отметила, что она как человек пытается давать отпор любым проявлениям "скабеевщины" всеми возможными способами. Также журналист отметила, что она лично не может понять тех своих коллег, которые трудятся на телеканале "НАШ" и таким способом пытаются заработать себе на хлеб.

Председатель Нацсовета отметила, нельзя опускаться до того, чтобы нарушать нормы и законы в погоне за рейтингами. Ведь можно иметь хороший рейтинг, большую зрительскую аудиторию, не нарушая законы и правила. Поэтому, скорее всего, вскоре каналу "НАШ" придется присоединиться к числу каналов "112 Украина", "News One", "ZiK", которые попали под санкции СНБО и их трансляция была прекращена.

Читайте также на портале "Комментарии" - впервые 19 августа появилась информация, что представители Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания готовятся в суде отстаивать прошение на отзыв лицензии у канала "НАШ". Причина закрытия канала – один из майских выпусков очередной авторской телепрограммы, где гостем прямого эфира стал экс-глава "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко, известный своими резкими высказываниями о действующей власти и восхвалениями советского прошлого.

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