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С фермами и подземной железной дорогой: в Сингапуре построят экогород (фото)

40 тысяч квартир должны завершить к началу 2023 года

сегодня, 16:49
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что в Сингапуре планируют построить полностью экологический город будущего под названием "Тенга". Там также хотят создать множество ферм и подземную железную дорогу, передает издание unian.

С фермами и подземной железной дорогой: в Сингапуре построят экогород (фото)

В Сингапуре построят экологически чистый город. Фото: unian

На данный момент авторы этого проекта уже разработали соответствующий 3D-макет, который наглядно демонстрирует будущие здания. Их расположили с учетом солнечного света и направления ветра, сообщают архитекторы. Приблизительно 40 тысяч квартир должны построить к началу 2023 года. 

"По всему городу планируют высадить сады, вблизи домов будут расположены небольшие общественные фермерские хозяйства. По городу будут двигаться только электрокары, а другие виды транспорта (железную дорогу, метро) сделают подземными", — рассказывает руководитель компании, которая занимается этим проектом.

Также в городе будущего жителей ожидает подземная парковка, централизованная сеть кондиционеров и система управления отходами, которая сможет преобразовывать мусор в энергию благодаря газификации.

Ранее мы сообщали,  в ОАЭ открыли самый большой в мире музыкальный фонтан. В Дубае появилось очередное архитектурное достижение – самый большой в мире музыкальный фонтан. Известно, что его площадь составляет около 1,3 тысяч квадратных метров, а всего в нем есть 3 тысячи светодиодных лампочек.





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