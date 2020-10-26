С фермами и подземной железной дорогой: в Сингапуре построят экогород (фото)

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Любовь Блажко
Стало известно, что в Сингапуре планируют построить полностью экологический город будущего под названием "Тенга". Там также хотят создать множество ферм и подземную железную дорогу, передает издание unian.
В Сингапуре построят экологически чистый город. Фото: unian
На данный момент авторы этого проекта уже разработали соответствующий 3D-макет, который наглядно демонстрирует будущие здания. Их расположили с учетом солнечного света и направления ветра, сообщают архитекторы. Приблизительно 40 тысяч квартир должны построить к началу 2023 года.
Также в городе будущего жителей ожидает подземная парковка, централизованная сеть кондиционеров и система управления отходами, которая сможет преобразовывать мусор в энергию благодаря газификации.
Ранее мы сообщали, в ОАЭ открыли самый большой в мире музыкальный фонтан. В Дубае появилось очередное архитектурное достижение – самый большой в мире музыкальный фонтан. Известно, что его площадь составляет около 1,3 тысяч квадратных метров, а всего в нем есть 3 тысячи светодиодных лампочек.
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