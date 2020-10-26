С фермами и подземной железной дорогой: в Сингапуре построят экогород (фото)

Стало известно, что в Сингапуре планируют построить полностью экологический город будущего под названием "Тенга". Там также хотят создать множество ферм и подземную железную дорогу, передает издание unian.

В Сингапуре построят экологически чистый город. Фото: unian

На данный момент авторы этого проекта уже разработали соответствующий 3D-макет, который наглядно демонстрирует будущие здания. Их расположили с учетом солнечного света и направления ветра, сообщают архитекторы. Приблизительно 40 тысяч квартир должны построить к началу 2023 года.

"По всему городу планируют высадить сады, вблизи домов будут расположены небольшие общественные фермерские хозяйства. По городу будут двигаться только электрокары, а другие виды транспорта (железную дорогу, метро) сделают подземными", — рассказывает руководитель компании, которая занимается этим проектом.

Также в городе будущего жителей ожидает подземная парковка, централизованная сеть кондиционеров и система управления отходами, которая сможет преобразовывать мусор в энергию благодаря газификации.

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