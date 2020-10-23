Перехватывает дыхание: в ОАЭ открыли самый большой в мире музыкальный фонтан (видео)

В Дубае появилось очередное архитектурное достижение – самый большой в мире музыкальный фонтан. Известно, что его площадь составляет около 1,3 тысяч квадратных метров, а всего в нем есть 3 тысячи светодиодных лампочек. Об этом пишет издание lux.

В ОАЭ открыли самый большой в мире музыкальный фонтан. Фото: lux. fm

Но самая главная его особенность заключается в том, что струи воды могут подниматься на 105 метров в высоту. Такого эффекта авторам удалось достичь благодаря мощным передовым помпам.

Представитель Книги рекордов Гиннесса, Шедди Гаад рассказывает, что этот фонтан под названием "Пальма" можно считать одним из самых необычных архитектурных памятников в современном мире. Посмотрев опубликованное видео можно своими глазами убедиться в том, что туристов действительно ожидает очень захватывающее зрелище.





Ранее мы сообщали, в ОАЭ появится новый ресторан. Он получил название 1484 by Puro. Посетители смогут совсем скоро побывать там, и насладиться великолепными видами на долины и вершины гор. Другие места этой ресторанной сети также есть на острове Аль-Марджан и в парке смотровой площадки Джебель-Джайса. На вершине, где рестораторы задумали открыть такое необычное место, также находится самый длинный в мире зиплайн. То есть можно спуститься по стальному канату с неимоверно большим отрывом от земли.





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