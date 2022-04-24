С чем Блинкен и Остин направляются в Киев: экспертный прогноз

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции в субботу, 23 апреля, сообщил, что уже 24 апреля в Украину прибудут министр обороны США Ллойд Остин и Госсекретарь Энтони Блинкен. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от этого визита.

В Украину приедут Блинкен и Остин / Фото: Эндрю Харник/Пул/AP

Политолог-американист Владислав Фарапонов рассуждает так: "Если бы был протокольный визит, приехал бы кто-то один. А так едут и Блинкен, и Остин. К тому же, на этой неделе в США был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Сказать, что с тех пор что-то кардинально изменилось, было бы преувеличением. Единственно, что могло измениться – это понимание американской администрации, что Украине нужно (и как можно быстрее) именно то вооружение (включая тяжелое), которое она запрашивает".

Следовательно, продолжает эксперт, есть вероятность, что поставки вооружения будут увеличены. Иначе, зачем вскоре после визита украинского премьера в Вашингтон (в рамках которого он встречал и с Байденом, и с Блинкеном, и с Остиным), к нам летят американские министр обороны и госсекретарь?

"Так что однозначно будет или подписание некого документа, или важные заявления касательно увеличение военной помощи, – считает Владислав Фарапонов. – Кроме того, такой визит – важный политический сигнал другим странам. Чтобы возвращали в Киев посольства. Возможно, Блинкен и Остин хотят лично убедиться, что в столице Украины стало безопаснее – и можно возвращать уже американское посольство".

Безусловно, чиновники такого уровня как госсекретарь и министр обороны США с пустыми руками не приезжают. На этом акцентирует политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

"Однозначно стоит ждать хороших новостей об увеличении военных поставок в целом – и тяжелого вооружения в частности. Нам остро необходимы дальнобойные гаубицы, системы ПВО и ПРО, особенно дальнего радиуса действия. И субботний обстрел ракетами мирных кварталов Одессы в очередной раз подтвердил необходимость получения Украиной соответствующего оборонного (и не только) вооружения", – уверен политолог.

По его словам, после отпора, полученного во время первой фазы наступления, потеряв огромное количество живой силы и техники, Россия перешла к новой тактике – более частым и плотным обстрелам территории Украины ракетами.

"Так что без новой, мощной системы ПВО, которая позволит уничтожать ракеты противника в воздухе и позволить уничтожать авиацию противника, расстреливающую и бомбящую мирные города Украины (самый наглядный пример – практически стертый с лица земли Мариуполь) – нам не обойтись. Если Блинкен и Остин привезут, пусть и негласно, одобренный механизм передачи Украине авиации – те же польских МиГов – это бы существенно изменило ситуацию в украинском небе, а значит и в боевых действиях в целом", – поясняет Максим Яли.

Нам, продолжает он, необходима такая поддержка, которая позволит коренным образом переломить ход войны. Но говорить о получении всего нужного в краткосрочной перспективе, увы, не приходится. Однако то, что вооружение, поставляемое партнерами в Украину заметно "потяжелело" – уже отличный знак.

"Есть еще и такая мера воздействия как санкции. Ужесточение которых может заставить Россию окончить войну. Ведь решение (и это понимают уже все) об этом принимается именно в Москве, а не в Киеве. И Зеленский это постоянно подчеркивает, равно как свою готовность ради скорейшего мира встречаться с Путиным. Что касается санкций, то Штаты тут и так играют чуть ли не первую скрипку. Куда больше вопросов к ЕС, – отмечает Максим Яли. – Представители США могут оказывать определенное давление на европейских союзников, массово закупающих российские нефть и газ. Там, увы, все не так быстро, как нам бы хотелось. Если Франция уже принимает соответствующие решения (и, надеюсь, ускорит их реализацию после предполагаемой победы Макрона во втором туре президентских выборов), то к Германии есть немало вопросов. И важно, чтобы их Берлину задавал не только Киев, но и Вашингтон".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты проанализировали главные месенджи Зеленского на конференции.

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