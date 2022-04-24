Пресс-конференция в метро: эксперты проанализировали меседжи Зеленского

В субботу, 23 апреля, спустя почти два месяца открытой войны России против Украины, украинский президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ в метро. Издание "Комментарии" спросило у экспертов, как они оценивают место проведения и меседжи, озвученные главой государства?

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что на Пасху, 24 апреля, выпала и дата завершения второго месяца открытой украино-российской войны.

"Начался третий месяц. Накануне президент Зеленский дал большую пресс-конференцию в киевском метро. Место выбрано символическое, а также безопасное, учитывая ракетные удары РФ. Одни из главных месседжей Зеленского – войну нужно завершать, нужны переговоры с Путиным, партнеры должны продолжать помогать Украине, – отмечает эксперт. – Закончить войну украинский президент хотел бы дипломатическим путем. И для этого он ищет встречи с президентом РФ. Последний либо не реагирует, либо говорит, что еще не время".

По словам Владимира Манько, уже ясно, что Путин хочет иметь более убедительное положение на фронтах, чем сейчас. Для этого в Кремле планируют некий прорыв да Донбассе.

"Все понимают, что переговорная позиция на дипломатических площадках зависит от позиции на фронтах. Для того чтобы Путин согласился на переговоры, так и не одержав ощутимых побед, Зеленский просит (даже требует) большего оружия у наших партнеров. Больше оружия – больше возможностей не допустить никаких прорывов. Зеленский ставит ультиматум – окончательное уничтожение украинского гарнизона в Мариуполе и проведение псевдореферендума на временно оккупированных территориях той же Херсонщины (с целью создания либо т.н. "ХерНР", либо присоединения к другим, созданным РФ, квазиобразованиям) может поставить крест на его дипломатических усилиях. Тогда будет говорить только оружие", – подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание, что Зеленский не устает напоминать партнерам о необходимости их участия в восстановлении Украины после войны. Поскольку, учитывая масштабы разрушений и потерь украинской экономики, самостоятельно мы этого сделать не сможем.

"На пресс-конференции речь шла также и о ядерном оружии, – акцентирует Владимир Манько. – Зеленский допустил возможность использования ядерного оружия Россией, но подчеркнул, что это будет означать полную утрату руководством страны-агрессора понимания реальности. Действительно, жизнь на загрязненной радиацией земле превратится в ад для всех, даже тех, кто такое оружие применил".

Эксперт резюмирует: в третий месяц войны Украина входит с поднятой головой. Мы не допустили блицкрига, отстояли Киев, уничтожили много сил противника.

"Думаю, именно этот месяц должен дать разрешение ситуации на Донбассе, – делится Владимир Манько. – Либо враг совершает прорыв и подходит к Днепру и Запорожью, либо наши и здесь ломают все планы противника – и подходят к Донецку и Луганску".

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает следующим образом:

"Место для пресс-конференции выбрано отлично. В медийном плане президент и его команда выглядят в этой войне просто великолепно. Коммуникация – довольно хороша. Что же до меседжей… Скорее мы услышали отчет о том, что происходит, а не пресс-конференцию, которая дает надежду. Очень похоже на то, что украино-российские переговоры идут крайне медленно и тяжело. И этот тревожит, ведь каждый день продолжают гибнуть, страдать украинцы".

По словам Энрике Менендеса, ему не хватило в ответах президента возможных вариантов выхода из войны, более четких посылов касательно того, как идет переговорный процесс.

"Об этом было сказано довольно скромно. Всё в общих чертах, ничего нового мы не услышали. Это дает много пищи для спекуляций, но совсем не дает пищи для размышлений, – поясняет эксперт. – Из позитива – что переговорный процесс всё же идет. Меня как человека, который ратует за дипломатическое разрешение конфликта, не радуют всё новые и новые поставки вооружения в нашу страну. Я прекрасно понимаю, что даже если Запад дает нам оружие, воевать и гибнуть будут именно украинцы. И у меня это точно не вызывает восхищения. Сегодня два месяца как идет полномасштабная война. До сих пор трудно свыкнуться с этой мыслью. И всё же я считаю, что не исчерпаны варианты закончить войну переговорами. Вернуться к отметке, с которой всё началось в феврале".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США озвучили прогноз войны в Украине на ближайшее время.

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