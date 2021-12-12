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С 15 декабря в Украине заработает экспериментальный проект

На пунктах пропуска "Тиса" и "Ужгород" введут электронные очереди

сегодня, 20:55
Автор:

Олег Терещенко
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Кабмин одобрил постановление, дающее старт новому экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы", который заработает с 15 декабря на пунктах пропуска "Тиса" и "Ужгород" в Закарпатской области. Как передает expres.online, правительство уверяет, что новшество позволит быстро проходить оформление в пунктах пропуска.

С 15 декабря в Украине заработает экспериментальный проект

Пункт пропуска - фото с Facebook

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уменьшится количество "живых" автомобильных очередей на границах, что приведет к экономии времени для бизнеса.

Чиновники отмечают, что у водителей будет выбор: либо забронировать очередь на конкретное время заранее и приехать в это время, либо приехать без бронирования и зарегистрироваться в "живой" очереди.

По замыслу авторов проекта, электронная очередь должна позволить за менее чем час пройти оформление и выехать на смежную сторону. Кроме того, чиновники надеются, что она ликвидирует черный рынок продаж мест в очереди пересечения границы и устранит грузовики с проезжей части дороги перед КПП.

На сегодняшний день время простоя в очередях на КПП "Ужгород" и "Тиса" составляет от 2 до 12 часов для граждан и от 2 до 14 суток — для водителей грузовиков. Поэтому на этих контрольно-пропускных пунктах систематически возникают очереди из 70-160 грузовиков, а иногда — более 500 машин протяженностью 8-10 километров.

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины считают, что без развития существующих пунктов пропуска, а также создания надлежащей инфраструктуры сервисных зон, запуск проекта преждевременный. По их данным, не предусмотрен единый терминал перед пунктом пропуска, где должен будет зарегистрироваться грузовик, во время прибытия.

По их словам, если сегодня транспортные средства в очередях стоят бесплатно, с началом реализации проекта будут стоять за деньги. Только в 2022 году международные грузовые перевозчики при пересечении границы со Словакией и Венгрией будут вынуждены заплатить более 2,5 млн. евро.

В свою очередь эксперты аналитического центра "Европа без барьеров" отмечают, что данные электронные очереди действуют на многих европейских границах и везде себя зарекомендовали как эффективный способ пересечения границы.

Ранее новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что заместитель министра МВД Украины Гогилашвили могут уволить за разборки на блокпоста, возле Краматорска.



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Источник: https://expres.online/podrobitsi/elektronna-cherga-na-kordoni-z-15-grudnya-v-ukraini-startue-eksperimentalniy-proekt
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