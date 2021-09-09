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Рынок биометана в Украине получил "зеленый свет"

В Украине будут производитель биометан, Верховная Рада внесла правки в законодательство

сегодня, 13:19
Автор:

Кравцев Сергей

В Украине намерены навести порядок в юридической неразберихе и дать официальное определение термину "биометан" в законе об альтернативных видах топлива. Первый важный шаг к этому был сделан сегодня в Верховной Раде, где парламентарии в первом чтении приняли законопроект "Об альтернативных видах топлива" по развитию производства биометана". Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Рынок биометана в Украине получил "зеленый свет"

Биометан Фото из открытых источников

Он пояснил, принятие законопроекта было необходимо, чтобы на законодательном уровне дать "зеленый свет" производству и использованию биометана в нашей стране. Андрей Герус отметил, как только законопроект заработает, удастся убрать ряд барьеров, которые до этого были препятствием к тому, чтобы в Украине полноценно заработал рынок биометана. Если процесс будет налажен удачно, то, прогнозирует Герус, можно будет даже наладить экспорт биометана в страны Европейского Союза.

Отметим, биометан – название очищенного биогаза, принятое в европейской практике. Авторы законопроекта, который сегодня поддержал парламент, считают, что технически нет никаких проблем с тем, чтобы уже сегодня начать производить биометан. Были лишь проблемы с законодательством, но теперь и они могут быть устранены. 

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Источник: https://www.facebook.com/1043533142/posts/10224359869558025/
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