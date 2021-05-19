Проблема присоединений облэнерго к электросетям одна из самых острых для украинского бизнеса - Герус

Проблема присоединений к электросетям одна из самых острых для украинского бизнеса. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКГ Андрей Герус на странице в Facebook.

Электросети (фото из открытых источников)

"Вместе с Aнатолий Koстюк и Андрей Жупанин провели круглый стол, где также подвели итоги присоединений к электросетям 2020 года. По среднему количеству дней на присоединение лучший результат показали: ЗАО Ривнеоблэнерго — 20 дней (стандартное присоединение). АО Житомироблэнерго — 35 дней (нестандартное присоединения)", - сообщил Герус.









По его словам, худший результат показали: ОАО Запорожьеоблэнерго — 249 дней (стандартное присоединение); АО Черновцыоблэнерго — 476 дней (нестандартное присоединение).





По количеству стандартных и нестандартных присоединений лидирует АО ДТЭК Днепровские электросети — 7255 и 1560 присоединений соответственно. А наихудшие показатели в АО Винницаоблэнерго — 2 (нестандартное присоединение).





Как сообщали ранее за февраль 2020 года 504 населенных пунктов в 12 областях страны остались без света из-за аварии на электросетях. Согласно данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций – это абсолютный рекорд по знеструмленнях за полгода. Восстановление электроснабжения продолжается в Херсонской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Таковы последствия урагана, который прошелся по стране 24-26 февраля. Об этом передает пресс-служба ГСЧС. Причина масштабных повреждений – обветшалость сетей, которые не выдерживают непогоды. В среднем украинцы сидят без света по 18 часов в год. В то время как европейцы – всего 23 минуты.

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