Рыболовный промысел: как влияют боевые действия на состояние рек и водохранилищ

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
В результате боевых действий и обстрелов оккупантами населенных пунктов, спонтанных сбросов уровня водохранилищ из-за военных угроз, взрывов, загрязнений и браконьерства под угрозой оказалась рыболовная отрасль. Об этом сообщает Украинская природоохранная группа.
Сейчас нерестовый период и для размножения рыбы требуются определенные условия: повышенный уровень воды, отсутствие случаев браконьерства, отсутствие взрывов вблизи водоемов. Ведь в мирное время даже запрещалось плавать моторными лодками по рекам. Сейчас, в условиях войны, эти условия невозможно создать. В настоящее время экологи и специалисты Госагентства не могут оценить убытки от боевых действий для рыбного промысла.
Объективной информации о количестве и структуре нерестовых стад рыбы и популяций промышленных видов в Днепре и водохранилищах нет. Какими будут последствия для рыбного промысла неизвестно. В 2021-2020 годах из водоемов вылавливали 16,5 тысячи тонн промышленных видов рыб, в основном карась, плотва и лещ, ежегодно. Львиная доля (до 14 тысяч тонн) это рыба, которая живет в днепровских водохранилищах.
В некоторых регионах работники Госрыбагенства применяют различные меры по улучшению условий природного воспроизводства водных биоресурсов, например, устанавливают в водоемах нерестовые гнезда для рыбы.
Как сообщал портал, в Минсреды рассказали о помощи ЕС и убытках для Украины.
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