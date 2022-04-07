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Рыболовный промысел: как влияют боевые действия на состояние рек и водохранилищ

Последствия срыва нереста в водохранилищах пока невозможно оценить, говорят экологи

7 апреля 2022, 12:03
Автор:

Козлова Альбіна
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Рыболовный промысел: как влияют боевые действия на состояние рек и водохранилищ

Фото иллюстративное / Pixabay

В результате боевых действий и обстрелов оккупантами населенных пунктов, спонтанных сбросов уровня водохранилищ из-за военных угроз, взрывов, загрязнений и браконьерства под угрозой оказалась рыболовная отрасль. Об этом сообщает Украинская природоохранная группа.

По данным Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства, уже зафиксировано браконьерство в Черкасской и Полтавской областях. У нарушителей запрета было изъято 1900 кг рыбы.

"Учитывая, что в регионах, где отсутствуют активные боевые действия, участились случаи браконьерской деятельности, которая, очевидно, может расцениваться как мародерская, считаем, что проведение рейдов, где это возможно, является необходимой превентивной мерой в борьбе с незаконным рыболовством. Сейчас мы все должны преследовать одну общую цель — преодолеть врага в нашей стране. Личной наживе браконьеров сейчас не место и не время. Все наши усилия направлены на защиту Украины", — отметил глава Госрыбагентства Артем Рипенко.

Сейчас нерестовый период и для размножения рыбы требуются определенные условия: повышенный уровень воды, отсутствие случаев браконьерства, отсутствие взрывов вблизи водоемов. Ведь в мирное время даже запрещалось плавать моторными лодками по рекам. Сейчас, в условиях войны, эти условия невозможно создать. В настоящее время экологи и специалисты Госагентства не могут оценить убытки от боевых действий для рыбного промысла.

Объективной информации о количестве и структуре нерестовых стад рыбы и популяций промышленных видов в Днепре и водохранилищах нет. Какими будут последствия для рыбного промысла неизвестно. В 2021-2020 годах из водоемов вылавливали 16,5 тысячи тонн промышленных видов рыб, в основном карась, плотва и лещ, ежегодно. Львиная доля (до 14 тысяч тонн) это рыба, которая живет в днепровских водохранилищах.

В некоторых регионах работники Госрыбагенства применяют различные меры по улучшению условий природного воспроизводства водных биоресурсов, например, устанавливают в водоемах нерестовые гнезда для рыбы.

Как сообщал портал, в Минсреды рассказали о помощи ЕС и убытках для Украины.





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Источник: https://uncg.org.ua/vijna-v-ukraini-pokhytne-rybolovnyj-promysel-krainy/
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